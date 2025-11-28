Как работает тест слуха Apple и какие модели его поддерживают?

Функция, известная как Apple Hearing Test, была внедрена Apple сначала в США и некоторых других странах с обновлением iOS 18.1, а позже была расширена для большего количества регионов в iOS 18.2. Важно знать, что тест совместим только с наушниками AirPods Pro 2 или AirPods Pro 3, которые должны работать на новейшей прошивке. Для запуска теста нужен iPhone или iPad с указанными выше версиями операционной системы или более новыми, пишет 24 Канал

Этот процесс занимает около пяти минут и является достаточно точным. Тест воспроизводит через наушники различные частоты звука: некоторые тона тихие и низкие, другие – громкие и высокочастотные. Пользователь должен реагировать на звуки, касаясь экрана каждый раз, когда слышит тональный импульс. После завершения iPhone преобразует полученные данные в аудиограмму, похожую на ту, которую используют врачи-аудиологи во время клинического обследования.

Подготовка и прохождение теста

Прежде чем начать, необходимо выполнить несколько важных шагов для обеспечения точности результатов:

Наушники должны правильно сидеть в ушах. Возможно, придется попробовать другие амбушюры для более надежной фиксации.

AirPods должны быть чистыми и достаточно заряженными.

Поскольку тест воспроизводит очень тихие звуки, его следует проходить в тихой среде.

Следует учесть, что результаты могут быть неточными, если вы были в шумном месте или имели простуду или ушную инфекцию в течение последних 24 часов.

Запустить проверку можно двумя способами:

Самый быстрый пролегает через "Параметры" – "Ваши AirPods" – "Пройти тест слуха".

Второй – через приложение "Здоровье", где нужно выбрать вкладку "Обзор", категорию "Слух", а затем нажать "Пройти тест слуха".

После запуска тестирования, система предложит одеть AirPods Pro и нажать кнопку "Начать". Далее вы отвечаете на несколько предварительных вопросов, включая ваш возраст, имеете ли вы простуду или аллергию, и подвергались ли вы недавно сильному шуму.

Наушники самостоятельно проверяют прилегание и измеряют фоновый шум. Если шума слишком много, появится сообщение с просьбой найти более тихое место.

Затем система начинает воспроизводить тона – сначала для левого уха, а затем для правого, требуя нажимать на экран каждый раз, когда вы слышите звук.



Тест слуха Apple Hearing Test на iPhone / Скриншот 24 Канала/MakeUseOf

Как интерпретировать результаты?

После завершения вы получите результаты, которые показывают общую потерю слуха в единицах дБ HL (уровень слуха в децибелах), а также простую классификацию состояния. Чем выше число, тем громче должен быть звук, чтобы вы его правильно услышали. Классификация выглядит так:

До 25 дБ HL – это незначительная или нулевая потеря слуха.

26 до 40 дБ HL – мягкая потеря слуха, когда обычный голос можно услышать с близкого расстояния.

40 до 40 дБ HL – умеренная потеря слуха, когда слышен повышенный голос.

61 до 80 дБ HL – серьезная потеря слуха, когда понятны только очень громкие слова или крик.

Что делать дальше?

Если тест указывает на мягкую или умеренную потерю слуха, AirPods Pro могут быть использованы как слуховой аппарат, поскольку они одобрены FDA. Ваш iPhone может использовать эти результаты для точной настройки наушников, что позволит вам легче слышать звуки и голоса вокруг.

Эту опцию можно найти в "Параметрах" – "Доступность" – "Устройства для слуха". Кроме того, вы можете активировать функцию Media Assist для оптимизации аудио во время звонков, прослушивания музыки и видео в соответствии с вашим профилем.

Если же результаты свидетельствуют о серьезной потере слуха, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Исследования подтверждают, что тест от Apple является очень точным, а его результаты близки к клиническим аудиограммы, однако стоит помнить, что показатели наушников не является медицинским заключением. Это высококачественный инструмент для мониторинга состояния слуха, но он не должен заменять полноценное медицинское обследование у профессионала.