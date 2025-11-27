Если вы пользуетесь телефоном на Android длительное время, вероятно, вы уже знакомы с большинством его функций. Однако некоторые полезные опции могли остаться без внимания, хотя их использование способно сделать повседневную жизнь значительно удобнее. В этом материале 24 Канал собрал пять функций, которые расширят возможности вашего устройства.

Extend Unlock (Умная разблокировка)

Блокировка экрана является критически важным для защиты персональных данных, но необходимость постоянно вводить пароль или прикладывать палец может утомлять. Здесь на помощь приходит функция Extend Unlock (ранее известная как Smart Lock).

Это опция доступна от версии Android 14 и старше, как рассказывает Google. Она позволяет держать смартфон разблокированным при определенных условиях безопасности, например, когда вы находитесь дома или когда гаджет подключен к доверенному Bluetooth-устройству. Это избавляет от необходимости каждый раз использовать биометрию или PIN-код.

Настроить Extend Unlock достаточно просто. На большинстве устройств она находится в меню "Безопасность и конфиденциальность" в общих настройках.

Впрочем, владельцам смартфонов Samsung следует искать ее в разделе "Экран блокировки и AOD".

После входа в настройки нужно подтвердить личность, нажать кнопку ознакомления и выбрать желаемый вариант автоматической разблокировки, следуя инструкциям на экране.

История уведомлений

Каждый сталкивался с ситуацией, когда важное уведомление было случайно удалено или пропущено в потоке уведомлений от многочисленных программ. К счастью, большинство Android-смартфонов имеют встроенную функцию "История уведомлений", которая решает эту проблему.

Этот инструмент позволяет просматривать пропущенные или очищенные уведомления, чтобы вы не потеряли важную информацию, как объясняет MakeUseOf.

Как это работает? Система записывает все входящие уведомления за последние 24 часа, даже те, которые вы закрыли. Доступ к ним можно получить через настройки, а нажатие на запись откроет соответствующее приложение.

Найти эту функцию можно в разделе настроек "Оповещения" (на телефонах OnePlus это может быть "Оповещения и быстрые настройки"). Необходимо найти пункт "История уведомлений" и перевести переключатель в активное положение, поскольку по умолчанию опция может быть выключена.



История уведомлений Android / Скриншоты 24 Канала

Быстрое касание (Quick Tap)

Quick Tap – одна из самых удобных функций для владельцев смартфонов Pixel. Она фактически превращает заднюю панель телефона в дополнительную кнопку. Двойное постукивание по корпусу может выполнять различные действия, подобно функции Back Tap на iPhone, рассказывает Tom`s Guide.

Например, если вы часто делаете снимки экрана, Quick Tap можно настроить на это действие, что намного удобнее нажатия комбинации физических кнопок.

Также функцию можно использовать для вызова цифрового помощника, включения фонарика или просмотра недавних программ.

Кроме того, на этот жест можно назначить запуск любого часто используемого приложения.

Активировать функцию на Pixel можно через "Настройки" > "Система" > "Жесты". Там следует выбрать "Quick Tap" и включить переключатель. Для запуска конкретной программы нужно выбрать действие "Открыть приложение" и нажать на значок шестеренки. Некоторые программы позволяют открывать сразу определенные меню, например, камеру в режиме селфи.

Разделение экрана и плавающие окна

Смартфоны с большими дисплеями лучше всего раскрывают свой потенциал благодаря функциям многозадачности. Разделение экрана (Split-screen) и плавающие окна (pop-up view) позволяют эффективно использовать пространство дисплея, избавляя от необходимости постоянно переключаться между программами.

В режиме разделенного экрана можно открыть две программы одновременно: одну над другой или рядом. Функция плавающего окна превращает приложение в отдельное окно, которое можно перемещать. Это позволяет работать даже с тремя программами одновременно. Например, можно читать статью в браузере и делать заметки в режиме разделенного экрана, параллельно общаясь в мессенджере через плавающее окно.



Разделенные и плавающие окна Android / Скриншоты 24 Канала

Запуск этих режимов отличается в зависимости от модели телефона, но универсальные советы можно найти на сайте Pixel Phone Help от Google. Обычно это делается через меню недавних программ (Recents menu): нужно нажать на иконку приложения или три точки и выбрать "Открыть в режиме разделенного экрана" (Samsung) или "Разделенный экран" (OnePlus). Затем выбирается второе приложение. Для плавающих окон выбирается соответствующая опция "Открыть во всплывающем окне".

Ярлыки запуска приложений

Вы можете добавлять ярлыки любимых приложений на главный экран для быстрого доступа. Однако эта функция имеет более глубокие возможности благодаря системе контекстных действий (App Shortcuts).

Ярлыки программ – это контекстные ссылки, которые открывают приложение сразу в определенном меню или режиме. Например, задержав палец на иконке monobank, можно получить ярлык для быстрого перехода на конкретную карту, если у вас их несколько.



Быстрые функции ярлыков могут сэкономить время / Скриншот 24 Канала

Firefox может предложить открыть приватную вкладку, а менеджер паролей Bitwarden – сразу запустить генератор паролей. Стоит заметить, что не все программы поддерживают эту функцию.

Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно нажать и удерживать иконку программы на главном экране. В появившемся меню,, можно выбрать нужное действие, и приложение откроется непосредственно в соответствующем разделе.