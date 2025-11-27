Якщо ви користуєтеся телефоном на Android тривалий час, ймовірно, ви вже знайомі з більшістю його функцій. Проте деякі корисні опції могли залишитися поза увагою, хоча їх використання здатне зробити повсякденне життя значно зручнішим. В цьому матеріалі 24 Канал зібрав п'ять функцій, які розширять можливості вашого пристрою.

Extend Unlock (Розумне розблокування)

Блокування екрана є критично важливим для захисту персональних даних, але необхідність постійно вводити пароль або прикладати палець може втомлювати. Тут у пригоді стає функція Extend Unlock (раніше відома як Smart Lock).

Це опція доступна від версії Android 14 і старше, як розповідає Google. Вона дозволяє тримати смартфон розблокованим за певних умов безпеки, наприклад, коли ви перебуваєте вдома або коли ґаджет підключено до довіреного Bluetooth-пристрою. Це позбавляє необхідності щоразу використовувати біометрію чи PIN-код.

Налаштувати Extend Unlock досить просто. На більшості пристроїв вона знаходиться в меню "Безпека та конфіденційність" у загальних налаштуваннях.

Втім, власникам смартфонів Samsung слід шукати її у розділі "Екран блокування та AOD".

Після входу в налаштування потрібно підтвердити особу, натиснути кнопку ознайомлення та обрати бажаний варіант автоматичного розблокування, дотримуючись інструкцій на екрані.

Історія сповіщень

Кожен стикався з ситуацією, коли важливе сповіщення було випадково видалено або пропущено в потоці повідомлень від численних програм. На щастя, більшість Android-смартфонів мають вбудовану функцію "Історія сповіщень", яка вирішує цю проблему.

Цей інструмент дозволяє переглядати пропущені або очищені сповіщення, щоб ви не втратили важливу інформацію, як пояснює MakeUseOf.

Як це працює? Система записує всі вхідні сповіщення за останні 24 години, навіть ті, які ви закрили. Доступ до них можна отримати через налаштування, а натискання на запис відкриє відповідну програму.

Знайти цю функцію можна в розділі налаштувань "Сповіщення" (на телефонах OnePlus це може бути "Сповіщення та швидкі налаштування"). Необхідно знайти пункт "Історія сповіщень" і перевести перемикач у активне положення, оскільки за замовчуванням опція може бути вимкнена.



Історія сповіщень Android / Скриншоти 24 Каналу

Швидкий дотик (Quick Tap)

Quick Tap – одна з найзручніших функцій для власників смартфонів Pixel. Вона фактично перетворює задню панель телефону на додаткову кнопку. Подвійне постукування по корпусу може виконувати різні дії, подібно до функції Back Tap на iPhone, розповідає Tom`s Guide.

Наприклад, якщо ви часто робите знімки екрана, Quick Tap можна налаштувати на цю дію, що набагато зручніше за натискання комбінації фізичних кнопок.

Також функцію можна використовувати для виклику цифрового помічника, увімкнення ліхтарика або перегляду нещодавніх програм.

Крім того, на цей жест можна призначити запуск будь-якого часто використовуваного застосунка.

Активувати функцію на Pixel можна через "Налаштування" > "Система" > "Жести". Там слід обрати "Quick Tap" і увімкнути перемикач. Для запуску конкретної програми потрібно обрати дію "Відкрити додаток" і натиснути на значок шестерні. Деякі програми дозволяють відкривати одразу певні меню, наприклад, камеру в режимі селфі.

Розділення екрана та плаваючі вікна

Смартфони з великими дисплеями найкраще розкривають свій потенціал завдяки функціям багатозадачності. Розділення екрана (Split-screen) та плаваючі вікна (pop-up view) дозволяють ефективно використовувати простір дисплея, позбавляючи необхідності постійно перемикатися між програмами.

У режимі розділеного екрана можна відкрити дві програми одночасно: одну над одною або поруч. Функція плаваючого вікна перетворює застосунок на окреме вікно, яке можна переміщувати. Це дозволяє працювати навіть з трьома програмами одночасно. Наприклад, можна читати статтю у браузері та робити нотатки в режимі розділеного екрана, паралельно спілкуючись у месенджері через плаваюче вікно.



Розділені та плаваючі вікна Android / Скриншоти 24 Каналу

Запуск цих режимів відрізняється залежно від моделі телефону, але універсальні поради можна знайти на сайті Pixel Phone Help від Google. Зазвичай це робиться через меню нещодавніх програм (Recents menu): потрібно натиснути на іконку додатка або три крапки і вибрати "Відкрити в режимі розділеного екрана" (Samsung) або "Розділений екран" (OnePlus). Потім обирається друга програма. Для плаваючих вікон обирається відповідна опція "Відкрити у спливаючому вікні".

Ярлики запуску програм

Ви можете додавати ярлики улюблених програм на головний екран для швидкого доступу. Проте ця функція має глибші можливості завдяки системі контекстних дій (App Shortcuts).

Ярлики програм – це контекстні посилання, які відкривають застосунок одразу в певному меню або режимі. Наприклад, затримавши палець на іконці monobank, можна отримати ярлик для швидкого переходу на конкретну картку, якщо у вас їх кілька.



Швидкі функції ярликів можуть зекономити час / Скриншот 24 Каналу

Firefox може запропонувати відкрити приватну вкладку, а менеджер паролів Bitwarden – одразу запустити генератор паролів. Варто зауважити, що не всі програми підтримують цю функцію.

Щоб скористатися можливістю, достатньо натиснути й утримувати іконку програми на головному екрані. У меню, що з'явиться, можна обрати потрібну дію, і додаток відкриється безпосередньо у відповідному розділі.