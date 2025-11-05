Налаштування меню можуть відрізнятися залежно від моделі телефона та версії Android, але загальні принципи залишаються схожими для всіх пристроїв. Ось кілька способів покращити автономність вашого Android-смартфона перевірені 24 Каналом на власному досвіді.

Як увімкнути режим економії енергії?

Якщо ви очікуєте, що не матимете доступу до розетки, або ж найближчим часом електроенергія буде відсутньою, варто активувати спеціальний режим для збереження заряду, як це радить зробити техпідтримка Google.

Samsung: Зайдіть у "Налаштування > Батарея" та увімкніть "Енергозбереження". Це обмежить роботу мережі, синхронізацію, служби геолокації та знизить частоту оновлення екрана.

Для максимальної економії можна додатково вимкнути Always On Display, обмежити швидкість процесора чи зменшити яскравість.

Google: Відкрийте "Налаштування > Батарея > Заощадження заряду" та активуйте опцію "Використовувати заощадження заряду".

Увімкнути режим економії часто можна у меню швидких дій, яке викликається свайпом вниз від правої верхньої грані екрана.



Як активувати режим енергозбереження / Скриншоти 24 Каналу

Це обмежить візуальні ефекти, фонову активність і ввімкне темну тему. Режим "Суперзаощадження заряду" призупинить роботу неосновних програм і сповіщень.

Важливо! Сучасні смартфони мають режим ультраекономії енергії, який перетворює пристрій в щось на зразок звичайного телефона з обмеженими можливостями, однак з суттєвим запасом автономності, який може дуже допомогти в екстрених ситуаціях. Активувати його можна у тому ж розділі.

Як налаштувати яскравість екрана?

Екрани смартфонів є одним з головних споживачів енергії, як стверджує Samsung. Ймовірно, вам не потрібна максимальна яскравість постійно. Зменште її в налаштуваннях дисплея або через панель швидкого доступу.

Також варто вимкнути автоматичне регулювання яскравості ("Адаптивна яскравість"), оскільки ця функція часто робить екран яскравішим, ніж потрібно.



Налаштувати яскравість екрана можна швидко в меню налаштувань / Скриншоти 24 Каналу

Як налаштувати екран блокування?

Функція Always on Display, яка показує час і сповіщення на вимкненому екрані, хоч і розроблена для мінімального споживання енергії, все ж впливає на батарею, пояснює LifeWire.

На пристроях Samsung перейдіть у "Налаштування > Екран блокування" та вимкніть "Always on Display". Або налаштуйте її показ лише за торканням до екрана чи за розкладом.

На телефонах Pixel (та інших Android) ці налаштування знаходяться в "Дисплей > Екран блокування".

Тут можна керувати опцією "Завжди показувати час та інформацію" та встановити умови її роботи.

Як налаштувати час вимкнення екрана?

Чим довше екран вашого телефона залишається увімкненим, тим більше енергії він споживає, зазначає Techloy. Щоб уникнути цього, особливо якщо ви часто залишаєте розблокований телефон, встановіть коротший час очікування.

В меню "Налаштування > Дисплей > Час очікування екрана" можна вибрати інтервал від 15 секунд до 10 хвилин.



Для економії заряду краще встановити коротший час вимкнення екрана / Скриншоти 24 Каналу

Як обмежити фонову активність програм?

Багато застосунків продовжують працювати у фоновому режимі, навіть коли ви ними не користуєтесь, споживаючи заряд батареї. Варто періодично перевіряти, які програми є найбільш "ненажерливими", радить Google Help Center.

На смартфонах Samsung: Перейдіть у "Батарея > Обмеження фонового використання" та увімкніть "Переводити невикористовувані додатки в режим сну".

Ви також можете вручну додати програми до списку "Додатки в режимі сну" або "Додатки в режимі глибокого сну".

Пристрої Google: У розділі "Батарея > Заощадження заряду > Адаптивна батарея" увімкніть "Використовувати Адаптивну батарею".

Система автоматично обмежить роботу додатків, якими ви рідко користуєтесь. Також можна налаштувати кожен додаток окремо через "Додатки > Використання акумулятора додатком".

Корисний факт! Не варто вручну "вбивати" застосунки в режимі багатозадачності. Попри поширений міф, це не сприяє економії заряду батареї, а навіть навпаки – призводить до швидшої розрядки акумулятора. Ми детально розповіли чому ця звичка шкодить вашому смартфону.