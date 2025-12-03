Ці функції роблять спілкування в групах зручнішим та функціональнішим, розповідає 24 Канал. Messages стає більше схожим на зручний месенджер і тепер чимало з того, що було доступно лише в окремих застосунках, iPhone вміє вже "з коробки".

Які нові можливості з'явилися в групових чатах Messages?

Індикатори набору тексту тепер працюють не лише в особистих розмовах, а й у групових чатах. Раніше ця функція була доступна виключно для діалогів між двома користувачами, хоча існувала в iMessage роками. Тепер усі учасники групи, які оновилися до iOS 26, бачитимуть, хто саме пише повідомлення.

Messages отримав вбудовані опитування. Тож тепер можна швидко домовитися про спільне рішення з усіма учасниками групи. Створити опитування можна через кнопку "+" у нижньому лівому куті екрана.

Це зручно для планування зустрічей, вибору місця для вечері або будь-яких інших групових рішень. Власники iPhone з підтримкою Apple Intelligence побачать автоматичні пропозиції опитувань над програмною клавіатурою.



Індикатор набору та вбудовані опитування нарешті додали до Messages / Фото 24 Каналу

Apple Cash розширив можливості й тепер підтримує групові чати. До виходу iOS 26 сервіс працював лише в особистих розмовах. Користувачі можуть надсилати та запитувати платежі безпосередньо в Messages, що спрощує розрахунки після спільних подорожей, обідів чи інших заходів.

Застосунок тепер дозволяє встановлювати фони для групових розмов. У налаштуваннях групи, доступних через натискання на іконку вгорі екрана, з'явився розділ Шпалери (Тло). Можна обрати вбудовані фони, використати власні фотографії або створити щось нове через Image Playground. Обраний фон відображатиметься для всіх учасників групи, а не лише для того, хто його встановив.



Тепер в групових чатах Messages можна змінити тло / Фото 24 Каналу

iOS 26 також спростила додавання невідомих номерів до контактів безпосередньо з групових чатів. Раніше це вимагало додаткових дій. Тепер достатньо натиснути на іконку групи вгорі екрана та переглянути список учасників. Для тих, кого немає у вашій адресній книзі, з'явиться кнопка "Додати контакт", що дозволяє миттєво зберегти їхні дані.

Загалом iOS 26 має чимало нового й Apple постійно працює над покращенням системи, тож в майбутньому можуть з'являтися й інші функції, які змінюватимуть користувацький досвід на краще. Наприклад оновлення iOS 26.1 дозволяє налаштовувати прозорість дизайну Liquid Glass, що було однією з головних скарг користувачів.