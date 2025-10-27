Звичка закривати нещодавно відкриті програми походить з часів старих мобільних пристроїв. Тоді телефони мали обмежену пам’ять та менш ефективне програмне забезпечення, і закриття фонових процесів справді могло покращити їхню роботу. Сьогодні ж це лише шкідливий міф, розповідає 24 Канал з посиланням на MakeUseOf.

Чому ця звичка більше не актуальна?

Коли ви виходите із застосунку, операційні системи Android та iOS не залишають його працювати на повну потужність. Замість цього вони "заморожують" програму, зберігаючи її стан. Це дозволяє миттєво повернутися до неї пізніше без довгого завантаження.

Коли ж ви примусово закриваєте програму, змушуєте телефон наступного разу запускати її "з нуля", адже ці застосунки не "працюють у фоні", а переводяться в режим "сну", як зазначається на форумі Apple.

Це як би ви вимикали та заводили двигун автомобіля на кожному світлофорі, що призвело б до швидкої розрядки акумулятора, оскільки енергії на перезапуск витрачається значно більше, ніж на підтримку роботи.

Постійне перезавантаження програм сильніше навантажує процесор і, як наслідок, швидше розряджає акумулятор. Сучасні смартфони самостійно керують ресурсами, автоматично вивантажуючи з пам'яті ті процеси, які справді не потрібні. Втручаючись у цей механізм, ви лише змушуєте пристрій виконувати зайву роботу.

В Android все працює так само, то якщо ви прагнете подовжити час роботи від батареї, є дієвіші методи.

Як продовжити час роботи смартфона від батареї?

Смартфони вже навчилися непогано керувати енергоспоживанням, тож слід дати застосункам спокій. Якщо якийсь з них справді споживає занадто багато енергії – смартфон попередить вас про це і запропонує вимкнути його, або перезавантажити.

Натомість ми підготували для вас чимало цінних порад, які допоможуть вашому смартфону працювати довше від батареї.

Зменште яскравість екрана.

Використовуйте темний режим.

Вимкніть Bluetooth та служби геолокації, коли вони не потрібні.

Перевірте, які програми мають дозвіл на оновлення у фоновому режимі, та обмежте їх.

Існують лише кілька ситуацій, коли примусове закриття програми є виправданим:

Програма зависла або працює некоректно . Перезапуск може усунути тимчасовий збій.

. Перезапуск може усунути тимчасовий збій. Застосунок продовжує використовувати ресурси у фоні . Наприклад, навігаційні програми, які використовують GPS після завершення поїздки.

. Наприклад, навігаційні програми, які використовують GPS після завершення поїздки. Телефон перегрівається. Закриття вимогливих до ресурсів ігор чи програм допоможе йому швидше охолонути.

В інших випадках дозвольте операційній системі самій керувати процесами. Це забезпечить плавну роботу пристрою та збереже заряд батареї.