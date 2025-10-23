Налаштувати телефон так, щоб він маг працювати від батареї протягом кількох днів справді реально і 24 Канал розповість детально про те, як це зробити власникам анроїд пристрої та айфонів.

Як налаштувати дисплей для економії енергії?

Екран смартфона залишається найбільшим споживачем енергії батареї, тому його оптимізація має першочергове значення. Правильні налаштування дисплея можуть забезпечити економію до 30-40% заряду, пояснює офіційний сайт Android.

Яка економія від зниження яскравості?

Зниження яскравості екрана з максимальної до 50% може подовжити час роботи смартфона на 2-3 години. Комбінація зменшеної яскравості з коротким часом очікування і темною темою здатна збільшити автономність на 30-40% порівняно зі стандартними налаштуваннями.

Як це зробити на Android

Зменшіть яскравість екрана до мінімально комфортного рівня через швидкі налаштування або в меню "Налаштування" → "Дисплей" → "Яскравість".

Вимкніть адаптивну яскравість, щоб система не підвищувала її автоматично в яскравому середовищі.

Скоротіть час очікування перед вимкненням екрана до 15-30 секунд в розділі "Дисплей" → "Тайм-аут екрана".

Якщо ваш пристрій має AMOLED-екран, увімкніть темну тему через "Налаштування" → "Дисплей" → "Темна тема", оскільки чорні пікселі на таких екранах повністю вимикаються і не споживають енергію.

Вимкніть живі шпалери та анімовані елементи інтерфейсу, які постійно оновлюються і витрачають додаткову енергію.

Як це зробити на iOS

Перейдіть до "Налаштування" → "Дисплей та яскравість" і вручну зменште яскравість повзунком.

Вимкніть функцію "Автояскравість" або "True Tone", щоб запобігти автоматичному підвищенню яскравості.

Встановіть автоматичне блокування на "30 секунд" або "1 хвилину" через "Налаштування" → "Дисплей та яскравість" → "Автоблокування".

Увімкніть темний режим для моделей iPhone X і новіших з OLED-дисплеями через "Налаштування" → "Дисплей та яскравість" → "Темний".

Вимкніть функцію "Підняття для пробудження" в "Налаштування" → "Дисплей та яскравість", щоб екран не вмикався кожного разу, коли ви беrete телефон у руки.

На моделях з підтримкою Always-On Display обов'язково вимкніть цю функцію, оскільки вона постійно підсвічує екран і значно скорочує час роботи.

Як бездротові функції впливають на батарею?

Модулі бездротового зв'язку періодично шукають доступні мережі та пристрої, навіть коли ви ними не користуєтесь, що призводить до значного розряджання батареї. Вимкнення непотрібних функцій може суттєво подовжити автономність, радить Pointer.

Скільки економить вимкнення бездротових модулів?

Постійно активні Wi-Fi, Bluetooth і особливо 4G можуть скорочувати час роботи на 15-25%. Вимкнення цих функцій, коли вони не використовуються, може додати 1-2 години автономності протягом дня. В екстрених ситуаціях, краще переводити смартфон в режим "В літаку" і вмикати його лише за необхідності.

Що зробити на Android

Вимкніть Wi-Fi, коли не користуєтесь інтернетом, через швидкі налаштування або в меню "Налаштування" → "Мережа та інтернет" → "Wi-Fi".

Деактивуйте Bluetooth в швидких налаштуваннях або через "Налаштування" → "Підключені пристрої" → "Налаштування з'єднання" → "Bluetooth".

Вимкніть NFC для безконтактних платежів через "Налаштування" → "Підключені пристрої" → "Налаштування з'єднання" → "NFC".

Деактивуйте геолокацію через швидкі налаштування або "Налаштування" → "Місцезнаходження" → вимкнути.

Увімкніть режим "У літаку", якщо телефон не потрібен для дзвінків протягом певного часу.

Що зробити на iOS

Вимкніть Wi-Fi через "Налаштування" → "Wi-Fi" або Центр керування.

Деактивуйте Bluetooth через "Налаштування" → "Bluetooth" або Центр керування. Вимкніть служби геолокації повністю або для окремих додатків через "Налаштування" → "Конфіденційність та безпека" → "Служби геолокації".

Для критичних додатків встановіть параметр "Під час використання програми" замість "Завжди".

Вимкніть AirDrop через Центр керування, утримуючи модуль бездротових з'єднань.

Деактивуйте Handoff через "Налаштування" → "Основні" → "AirPlay і Handoff".

Увімкніть авіарежим через Центр керування або "Налаштування", якщо зв'язок не потрібен.

Як оптимізувати програми на смартфоні?

Багато застосунків працюють у фоновому режимі, синхронізують дані, надсилають сповіщення і оновлюються, навіть коли ви ними не користуєтесь. Обмеження їхньої фонової активності критично важливе для економії заряду, зазначає UXCAM.

Що це дасть?

Обмеження фонової активності та синхронізації може заощадити 20-30% заряду батареї, особливо якщо у вас встановлено багато програм соціальних мереж, месенджерів та сервісів, що постійно синхронізуються.

Налаштування для Android

Перевірте, які програми споживають найбільше енергії через "Налаштування" → "Батарея" → "Використання батареї".

Обмежте фонову активність енергоємних додатків через "Налаштування" → "Додатки" → виберіть додаток → "Батарея" → "Обмежена".

Вимкніть автоматичне оновлення додатків через Google Play: "Play Маркет" → меню → "Налаштування" → "Налаштування мережі" → "Автооновлення додатків" → "Не оновлювати автоматично".

Вимкніть синхронізацію для непотрібних облікових записів через "Налаштування" → "Паролі та облікові записи" → виберіть обліковий запис → вимкніть непотрібні параметри синхронізації.

Обмежте push-сповіщення від додатків через "Налаштування" → "Сповіщення" → виберіть додаток і вимкніть сповіщення. Вимкніть віджети на головному екрані, особливо ті, що постійно оновлюються.

Налаштування для iOS

Перевірте використання батареї додатками через "Налаштування" → "Батарея" → список додатків з часом використання.

Вимкніть фонове оновлення для додатків через "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення контенту" → вимкніть функцію повністю або для окремих додатків.

Деактивуйте автоматичне завантаження додатків через "Налаштування" → "App Store" → вимкніть "Оновлення ПЗ" і "Автоматичні завантаження".

Вимкніть непотрібні сповіщення через "Налаштування" → "Сповіщення" → виберіть додаток і деактивуйте.

Обмежте фонову активність через "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення контенту" для збереження мобільних даних і батареї.

Видаліть або відключіть додатки, якими рідко користуєтесь, щоб вони не працювали у фоні.

Як налаштувати для максимальну економію заряду?

Крім основних параметрів, існує ціла низка менш очевидних налаштувань, які також впливають на тривалість роботи смартфона, розповідає ASUS.

Комплексне застосування всіх перелічених нижче налаштувань може подовжити час роботи смартфона від однієї зарядки на 40-60% порівняно зі стандартною конфігурацією, що в умовах обмеженого доступу до електромережі може означати буквально різницю між працюючим телефоном і повністю посадженою батареєю в моменти, коли це може бути вам найбільше потрібно.

Поради для Android

Вимкніть вібрацію для дзвінків і сповіщень через "Налаштування" → "Звук і вібрація", оскільки вібромотор споживає чимало енергії.

через "Налаштування" → "Звук і вібрація", оскільки вібромотор споживає чимало енергії. Зменште гучність або вимкніть звуки системи і дотику .

. Деактивуйте Google Assistant через "Налаштування" → "Google" → "Налаштування додатків Google" → "Пошук, Асистент і голосове керування" → "Google Асистент" → вимкнути "Hey Google".

через "Налаштування" → "Google" → "Налаштування додатків Google" → "Пошук, Асистент і голосове керування" → "Google Асистент" → вимкнути "Hey Google". Вимкніть адаптивну зарядку та адаптивну батарею , якщо плануєте нерегулярну зарядку.

, якщо плануєте нерегулярну зарядку. Обмежте використання камери з високою роздільною здатністю та відеозйомкою , оскільки це дуже енергоємні процеси.

, оскільки це дуже енергоємні процеси. Закрийте всі фонові додатки через меню багатозадачності.

через меню багатозадачності. Вимкніть OK Google detection і Voice Match для економії ресурсів процесора.

Поради для iOS

Деактивуйте вібрацію через "Налаштування" → "Звуки та тактильні сигнали" → вимкніть "Вібрація при дзвінку" і "Вібрація в режимі без звуку".

Вимкніть Siri через "Налаштування" → "Siri і пошук" → деактивуйте "Слухати 'Привіт, Siri'" та інші опції активації.

Обмежте аналітику через "Налаштування" → "Конфіденційність та безпека" → "Аналітика та покращення" → вимкніть "Ділитися аналітикою iPhone".

Вимкніть автоматичне завантаження контенту в Safari через "Налаштування" → "Safari" → вимкніть попереднє завантаження.

Деактивуйте Live Photos в камері для економії місця і батареї.

Закрийте всі фонові додатки подвійним натисканням кнопки "Домівка" або жестом знизу вгору. Вимкніть автоматичну зміну часової зони через "Налаштування" → "Основні" → "Дата і час".

Як правильно заряджати смартфон?

Спосіб зарядки смартфона безпосередньо впливає не лише на поточну тривалість роботи, а й на загальну довговічність батареї. Літій-іонні акумулятори, які використовуються в сучасних смартфонах, мають певні особливості експлуатації, пояснює Samsung.

Не заряджайте батарею до 100% і не розряджайте до 0%. Оптимальний діапазон заряду становить 20-80%, оскільки повні цикли зарядки-розрядки прискорюють деградацію акумулятора. Якщо маєте доступ до електроенергії, краще заряджати телефон частіше невеликими порціями, ніж чекати повного розряджання.

Уникайте зарядки перед сном на всю ніч, якщо у вашому телефоні немає функції оптимізованої зарядки. Тривале перебування батареї при 100% заряду негативно впливає на її ємність.

Заряджайте телефон при кімнатній температурі. Уникайте зарядки в спеку понад 30°C або на морозі нижче 0°C, оскільки екстремальні температури шкодять акумулятору.

Використовуйте оригінальні зарядні пристрої або сертифіковані аналоги з підтримкою правильної потужності. Швидка зарядка зручна, але регулярне її використання може прискорити старіння батареї через нагрівання, тож краще повернутися до довшої зарядки, якщо є можливість.

Як заряджати смартфон під час блекаутів?

Коли електроенергія доступна обмежений час, плануйте зарядку заздалегідь. Зарядіть телефон до 80% під час наявності світла, а не до 100%, щоб залишити резерв для швидкого підзаряджання пізніше. Якщо є можливість, тримайте рівень заряду між 40-80% для оптимального збереження здоров'я батареї.

Використовуйте павербанки ємністю 10000-20000 мАг як резервне джерело живлення, попередньо зарядивши їх під час доступу до електромережі.

Якщо телефон розрядився майже повністю, не намагайтеся відразу зарядити його до 100%. Краще зарядіть до 50-60%, користуйтеся, а потім дозарядіть при наступній можливості.

Чому важливий діапазон 20-80%?

Літій-іонні акумулятори найменше деградують при зберіганні заряду в середньому діапазоні. Повна зарядка до 100% створює високу напругу, яка прискорює хімічні процеси старіння, а глибоке розряджання до 0% викликає механічний стрес для елементів батареї. Дотримання діапазону 20-80% може подовжити загальний термін служби акумулятора на 50-100% більше циклів зарядки, радить офіційни акаунт OnePlus на Reddit.

Як змусити смартфон працювати від батареї кілька днів?

Більшість сучасних смартфонів мають спеціальні режими екстремальної економії енергії, які радикально обмежують функціональність пристрою заради максимального продовження роботи. Ці режими можуть забезпечити роботу телефону протягом кількох діб навіть при низькому рівні заряду, пояснює ZdNet.

Режим енергозбереження на Android

На смартфонах Android доступний режим "Енергозбереження" або "Battery Saver", а на деяких пристроях додатково є "Ультраекономія енергії" або "Ultra Power Saving Mode".

Щоб увімкнути базове енергозбереження, відкрийте швидкі налаштування проведенням пальцем зверху вниз і натисніть на іконку "Енергозбереження" або "Battery Saver".

Альтернативно перейдіть до "Налаштування" → "Батарея" → "Енергозбереження" і активуйте функцію.

Можна налаштувати автоматичне увімкнення при досягненні певного відсотка заряду, наприклад 20% або 15%.

В такому режимі система обмежує продуктивність процесора, знижуючи частоту і кількість активних ядер. Фонова активність застосунків блокується або суттєво обмежується. Вимикається автоматична синхронізація електронної пошти, контактів і календаря. Знижується якість анімацій та візуальних ефектів.

Обмежується використання служб геолокації. Деякі системні функції, як-от Google Assistant або голосове керування, можуть бути вимкнені. На екрані з'являється помаранчева або червона смужка, що сигналізує про активний режим економії.

Режим Ультраекономії енергії діє ще радикальніше. Деякі виробники, зокрема Samsung, Xiaomi, Huawei та інші, пропонують екстремальний режим "Ultra Power Saving" або "Extreme Battery Saver".

Він активується через "Налаштування" → "Батарея" → "Режим максимального енергозбереження" або подібні назви в залежності від виробника.

У цьому режимі інтерфейс змінюється на спрощений (подекуди навіть чорно-білий) з обмеженою кількістю доступних застосунків.

Зазвичай доступні лише телефон, повідомлення, контакти і 2-3 обрані користувачем програми. Всі інші функції блокуються.

Цей режим може продовжити роботу телефону з 10% заряду на 24-48 годин використання в режимі очікування з епізодичними дзвінками.

Якщо вам екстра важливо бути на зв'язку, переведення смартфона в цей режим при максимальному заряді батареї забезпечить вам 2-3 дні роботи, а в деяких випадках ще триваліше.

Як працює низький рівень енергоспоживання на iOS?

На iPhone функція називається "Режим низького споживання енергії" або "Low Power Mode". Увімкнути її можна через "Налаштування" → "Батарея" → "Режим низького споживання енергії".

Також режим доступний через Центр керування, якщо додати відповідний віджет через "Налаштування" → "Центр керування" → додати "Режим низького споживання енергії".

Крім того, система автоматично пропонує увімкнути цей режим, коли заряд батареї опускається до 20% і потім до 10%.

В такому режимі аналогічно знижується продуктивність процесора та графічного прискорювача. Припиняється автоматичне завантаження електронної пошти. Вимикається фонове оновлення застосунків. Деактивується автоматичне завантаження контенту. Знижується яскравість дисплея. Скорочується час до автоматичного блокування екрана. Обмежуються візуальні ефекти та анімація. Вимикається функція "Привіт, Siri" для голосової активації. Значок батареї стає жовтим, сигналізуючи про активний режим економії.

Які обмеження режимів економії енергії на смартфонах?

Хоча режими енергозбереження суттєво продовжують автономність, вони мають певні недоліки. На Android і iOS знижується швидкість роботи пристрою, додатки відкриваються повільніше, а багатозадачність обмежена.

Сповіщення від програм можуть приходити з затримкою, оскільки синхронізація відбувається не в реальному часі. Електронна пошта не оновлюється автоматично, потрібно робити це вручну.

Деякі функції, як-от голосові асистенти, можуть бути недоступні. В екстремальних режимах на Android користувач втрачає доступ до більшості додатків і функцій, залишаючись лише з базовими можливостями зв'язку. Візуально інтерфейс може стати менш привабливим через вимкнені анімації та ефекти.

Втім, у випадку коли потрібно максимально зекономити заряд батареї, усі ці недоліки відходять на другий план, а в пріоритеті перебування на зв'язку та функції, які можуть гарантувати безпеку.

У звичайних умовах немає частої потреби постійно тримати телефон у режимі енергозбереження. Однак під час блекаутів і обмеженого доступу до електромережі доцільно вмикати базовий режим економії вже при заряді 40-50%, а не чекати 20%.

Якщо ви знаєте, що найближчим часом не матимете можливості зарядити телефон, а заряд нижче 30%, варто активувати максимальний режим економії. Це забезпечить можливість здійснювати дзвінки та отримувати важливі повідомлення протягом значно довшого часу.

Всі ці поради допоможуть вам залишатися на зв'язку довше. Якщо у вас не має змоги зарядити смартфон від павербанка, або усі альтернативні засоби вже вичерпані – режими економії енергії, або спеціальні налаштування допоможуть вам заощадити цінні відсотки заряду батареї, тож підготуватися слід на перед.