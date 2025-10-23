Настроить телефон так, чтобы он маг работать от батареи в течение нескольких дней действительно реально и 24 Канал расскажет подробно о том, как это сделать владельцам анроид устройства и айфонов.

Как настроить дисплей для экономии энергии?

Экран смартфона остается крупнейшим потребителем энергии батареи, поэтому его оптимизация имеет первоочередное значение. Правильные настройки дисплея могут обеспечить экономию до 30-40% заряда, объясняет официальный сайт Android.

Какая экономия от снижения яркости?

Снижение яркости экрана с максимальной до 50% может продлить время работы смартфона на 2-3 часа. Комбинация уменьшенной яркости с коротким временем ожидания и темной темой способна увеличить автономность на 30-40% по сравнению со стандартными настройками.

Как это сделать на Android

Уменьшите яркость экрана до минимально комфортного уровня через быстрые настройки или в меню "Настройки" → "Дисплей" → "Яркость".

Отключите адаптивную яркость, чтобы система не повышала ее автоматически в яркой среде.

Сократите время ожидания перед выключением экрана до 15-30 секунд в разделе "Дисплей" → "Тайм-аут экрана".

Если ваше устройство имеет AMOLED-экран, включите темную тему через "Настройки" → "Дисплей" → "Темная тема", поскольку черные пиксели на таких экранах полностью выключаются и не потребляют энергию.

Отключите живые обои и анимированные элементы интерфейса, которые постоянно обновляются и расходуют дополнительную энергию.

Как это сделать на iOS

Перейдите в "Настройки" → "Дисплей и яркость" и вручную уменьшите яркость ползунком.

Отключите функцию "Автояркость" или "True Tone", чтобы предотвратить автоматическое повышение яркости.

Установите автоматическую блокировку на "30 секунд" или "1 минуту" через "Настройки" → "Дисплей и яркость" → "Автоблокировка".

Включите темный режим для моделей iPhone X и более новых с OLED-дисплеями через "Настройки" → "Дисплей и яркость" → "Темный".

Отключите функцию "Поднятие для пробуждения" в "Настройки" → "Дисплей и яркость", чтобы экран не включался каждый раз, когда вы берете телефон в руки.

На моделях с поддержкой Always-On Display обязательно выключите эту функцию, поскольку она постоянно подсвечивает экран и значительно сокращает время работы.

Как беспроводные функции влияют на батарею?

Модули беспроводной связи периодически ищут доступные сети и устройства, даже когда вы ими не пользуетесь, что приводит к значительному разряжению батареи. Отключение ненужных функций может существенно продлить автономность, советует Pointer.

Сколько экономит отключение беспроводных модулей?

Постоянно активные Wi-Fi, Bluetooth и особенно 4G могут сокращать время работы на 15-25%. Отключение этих функций, когда они не используются, может добавить 1-2 часа автономности в течение дня. В экстренных ситуациях, лучше переводить смартфон в режим "В самолете" и включать его только при необходимости.

Что сделать на Android

Отключите Wi-Fi, когда не пользуетесь интернетом, через быстрые настройки или в меню "Настройки" → "Сеть и интернет" → "Wi-Fi".

Деактивируйте Bluetooth в быстрых настройках или через "Настройки" → "Подключенные устройства" → "Настройки соединения" → "Bluetooth".

Отключите NFC для бесконтактных платежей через "Настройки" → "Подключенные устройства" → "Настройки соединения" → "NFC".

Деактивируйте геолокацию через быстрые настройки или "Настройки" → "Местоположение" → отключить.

Включите режим "В самолете", если телефон не нужен для звонков в течение определенного времени.

Что сделать на iOS

Отключите Wi-Fi через "Настройки" → "Wi-Fi" или Центр управления.

Деактивируйте Bluetooth через "Настройки" → "Bluetooth" или Центр управления. Отключите службы геолокации полностью или для отдельных приложений через "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Службы геолокации".

Для критических приложений установите параметр "Во время использования приложения" вместо "Всегда".

Отключите AirDrop через Центр управления, удерживая модуль беспроводных соединений.

Деактивируйте Handoff через "Настройки" → "Основные" → "AirPlay и Handoff".

Включите авиарежим через Центр управления или "Настройки", если связь не нужна.

Как оптимизировать приложения на смартфоне?

Многие приложения работают в фоновом режиме, синхронизируют данные, отправляют уведомления и обновляются, даже когда вы ими не пользуетесь. Ограничение их фоновой активности критически важно для экономии заряда, отмечает UXCAM.

Что это даст?

Ограничение фоновой активности и синхронизации может сэкономить 20-30% заряда батареи, особенно если у вас установлено много программ социальных сетей, мессенджеров и сервисов, что постоянно синхронизируются.

Настройки для Android

Проверьте, какие приложения потребляют больше всего энергии через "Настройки" → "Батарея" → "Использование батареи".

Ограничьте фоновую активность энергоемких приложений через "Настройки" → "Приложения" → выберите приложение → "Батарея" → "Ограничена".

Отключите автоматическое обновление приложений через Google Play: "Play Маркет" → меню → "Настройки" → "Настройки сети" → "Автообновление приложений" → "Не обновлять автоматически".

Отключите синхронизацию для ненужных учетных записей через "Настройки" → "Пароли и учетные записи" → выберите учетную запись → отключите ненужные параметры синхронизации.

Ограничьте push-уведомления от приложений через "Настройки" → "Оповещения" → выберите приложение и отключите оповещения. Отключите виджеты на главном экране, особенно те, что постоянно обновляются.

Настройки для iOS

Проверьте использование батареи приложениями через "Настройки" → "Батарея" → список приложений с временем использования.

Отключите фоновое обновление для приложений через "Настройки" → "Основные" → "Обновление контента" → отключите функцию полностью или для отдельных приложений.

Деактивируйте автоматическую загрузку приложений через "Настройки" → "App Store" → отключите "Обновление ПО" и "Автоматические загрузки".

Отключите ненужные уведомления через "Настройки" → "Оповещения" → выберите приложение и деактивируйте.

Ограничьте фоновую активность через "Настройки" → "Основные" → "Обновление контента" для сохранения мобильных данных и батареи.

Удалите или отключите приложения, которыми редко пользуетесь, чтобы они не работали в фоне.

Как настроить для максимальную экономию заряда?

Кроме основных параметров, существует целый ряд менее очевидных настроек, которые также влияют на продолжительность работы смартфона, рассказывает ASUS.

Комплексное применение всех перечисленных ниже настроек может продлить время работы смартфона от одной зарядки на 40-60% по сравнению со стандартной конфигурацией, что в условиях ограниченного доступа к электросети может означать буквально разницу между работающим телефоном и полностью посаженной батареей в моменты, когда это может быть вам больше всего нужно.

Советы для Android

Отключите вибрацию для звонков и уведомлений через "Настройки" → "Звук и вибрация", поскольку вибромотор потребляет немало энергии.

через "Настройки" → "Звук и вибрация", поскольку вибромотор потребляет немало энергии. Уменьшите громкость или отключите звуки системы и прикосновения.

Деактивируйте Google Assistant через "Настройки" → "Google" → "Настройки приложений Google" → "Поиск, Ассистент и голосовое управление" → "Google Ассистент" → отключить "Hey Google".

Отключите адаптивную зарядку и адаптивную батарею, если планируете нерегулярную зарядку.

Ограничьте использование камеры высокого разрешения и видеосъемки, поскольку это очень энергоемкие процессы.

Закройте все фоновые приложения через меню многозадачности.

через меню многозадачности. Отключите OK Google detection и Voice Match для экономии ресурсов процессора.

Советы для iOS

Деактивируйте вибрацию через "Настройки" → "Звуки и тактильные сигналы" → отключите "Вибрация при звонке" и "Вибрация в режиме без звука".

Отключите Siri через "Настройки" → "Siri и поиск" → деактивируйте "Слушать 'Привет, Siri'" и другие опции активации.

Ограничьте аналитикчерез "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Аналитика и улучшения" → отключите "Делиться аналитикой iPhone".

Отключите автоматическую загрузку контента в Safari через "Настройки" → "Safari" → отключите предварительную загрузку.

Деактивируйте Live Photos в камере для экономии места и батареи.

Закройте все фоновые приложения двойным нажатием кнопки "Дом" или жестом снизу вверх. Отключите автоматическую смену часовой зоны через "Настройки" → "Основные" → "Дата и время".

Как правильно заряжать смартфон?

Способ зарядки смартфона напрямую влияет не только на текущую продолжительность работы, но и на общую долговечность батареи. Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в современных смартфонах, имеют определенные особенности эксплуатации, объясняет Samsung.

Не заряжайте батарею до 100% и не разряжайте до 0%. Оптимальный диапазон заряда составляет 20-80%, поскольку полные циклы зарядки-разрядки ускоряют деградацию аккумулятора. Если есть доступ к электроэнергии, лучше заряжать телефон чаще небольшими порциями, чем ждать полной разрядки.

Избегайте зарядки перед сном на всю ночь, если в вашем телефоне нет функции оптимизированной зарядки. Длительное пребывание батареи при 100% заряда негативно влияет на ее емкость.

Заряжайте телефон при комнатной температуре. Избегайте зарядки в жару свыше 30°C или на морозе ниже 0°C, поскольку экстремальные температуры вредят аккумулятору.

Используйте оригинальные зарядные устройства или сертифицированные аналоги с поддержкой правильной мощности. Быстрая зарядка удобна, но регулярное ее использование может ускорить старение батареи из-за нагрева, поэтому лучше вернуться к более длинной зарядке, если есть возможность.

Как заряжать смартфон во время блэкаутов?

Когда электроэнергия доступна ограниченное время, планируйте зарядку заранее. Зарядите телефон до 80% при наличии света, а не до 100%, чтобы оставить резерв для быстрой подзарядки позже. Если есть возможность, держите уровень заряда между 40-80% для оптимального сохранения здоровья батареи.

Используйте павербанки емкостью 10000-20000 мАч как резервный источник питания, предварительно зарядив их во время доступа к электросети.

Если телефон разрядился почти полностью, не пытайтесь сразу зарядить его до 100%. Лучше зарядите до 50-60%, пользуйтесь, а потом дозарядите при следующей возможности.

Почему важен диапазон 20-80%?

Литий-ионные аккумуляторы меньше всего деградируют при хранении заряда в среднем диапазоне. Полная зарядка до 100% создает высокое напряжение, которое ускоряет химические процессы старения, а глубокая разрядка до 0% вызывает механический стресс для элементов батареи. Соблюдение диапазона 20-80% может продлить общий срок службы аккумулятора на 50-100% больше циклов зарядки, советует официальный аккаунт OnePlus на Reddit.

Как заставить смартфон работать от батареи несколько дней?

Большинство современных смартфонов имеют специальные режимы экстремальной экономии энергии, которые радикально ограничивают функциональность устройства ради максимального продления работы. Эти режимы могут обеспечить работу телефона в течение нескольких суток даже при низком уровне заряда, объясняет ZdNet.

Режим энергосбережения на Android

На смартфонах Android доступен режим "Энергосбережение" или "Battery Saver", а на некоторых устройствах дополнительно есть "Ультраэкономия энергии" или "Ultra Power Saving Mode".

Чтобы включить базовое энергосбережение, откройте быстрые настройки проведением пальцем сверху вниз и нажмите на иконку "Энергосбережение" или "Battery Saver".

Альтернативно перейдите в "Настройки" → "Батарея" → "Энергосбережение" и активируйте функцию.

Можно настроить автоматическое включение при достижении определенного процента заряда, например 20% или 15%.

В таком режиме система ограничивает производительность процессора, снижая частоту и количество активных ядер. Фоновая активность приложений блокируется или существенно ограничивается. Выключается автоматическая синхронизация электронной почты, контактов и календаря. Снижается качество анимаций и визуальных эффектов.

Ограничивается использование служб геолокации. Некоторые системные функции, например Google Assistant или голосовое управление, могут быть отключены. На экране появляется оранжевая или красная полоска, сигнализирующая об активном режиме экономии.

Режим Ультраэкономии энергии действует еще радикальнее. Некоторые производители, в частности Samsung, Xiaomi, Huawei и другие, предлагают экстремальный режим "Ultra Power Saving" или "Extreme Battery Saver".

Он активируется через "Настройки" → "Батарея" → "Режим максимального энергосбережения" или подобные названия в зависимости от производителя.

В этом режиме интерфейс меняется на упрощенный (иногда даже черно-белый) с ограниченным количеством доступных приложений.

Обычно доступны лишь телефон, сообщения, контакты и 2-3 выбранные пользователем приложения. Все остальные функции блокируются.

Этот режим может продлить работу телефона с 10% заряда на 24-48 часов использования в режиме ожидания с эпизодическими звонками.

Если вам экстра важно быть на связи, перевод смартфона в этот режим при максимальном заряде батареи обеспечит вам 2-3 дня работы, а в некоторых случаях еще продолжительнее.

Как работает низкий уровень энергопотребления на iOS?

На iPhone функция называется "Режим низкого потребления энергии" или "Low Power Mode". Включить ее можно через "Настройки" → "Батарея" → "Режим низкого потребления энергии".

Также режим доступен через Центр управления, если добавить соответствующий виджет через "Настройки" → "Центр управления" → добавить "Режим низкого потребления энергии".

Кроме того, система автоматически предлагает включить этот режим, когда заряд батареи опускается до 20% и затем до 10%.

В таком режиме аналогично снижается производительность процессора и графического ускорителя. Прекращается автоматическая загрузка электронной почты. Выключается фоновое обновление приложений. Деактивируется автоматическая загрузка контента. Снижается яркость дисплея. Сокращается время до автоматической блокировки экрана. Ограничиваются визуальные эффекты и анимация. Выключается функция "Привет, Siri" для голосовой активации. Значок батареи становится желтым, сигнализируя об активном режиме экономии.

Какие ограничения режимов экономии энергии на смартфонах?

Хотя режимы энергосбережения существенно продлевают автономность, они имеют определенные недостатки. На Android и iOS снижается скорость работы устройства, приложения открываются медленнее, а многозадачность ограничена.

Оповещения от программ могут приходить с задержкой, поскольку синхронизация происходит не в реальном времени. Электронная почта не обновляется автоматически, нужно делать это вручную.

Некоторые функции, например голосовые ассистенты, могут быть недоступны. В экстремальных режимах на Android пользователь теряет доступ к большинству приложений и функций, оставаясь только с базовыми возможностями связи. Визуально интерфейс может стать менее привлекательным через выключенные анимации и эффекты.

Впрочем, в случае когда нужно максимально сэкономить заряд батареи, все эти недостатки отходят на второй план, а в приоритете пребывание на связи и функции, которые могут гарантировать безопасность.

В обычных условиях нет частой необходимости постоянно держать телефон в режиме энергосбережения. Однако во время блэкаутов и ограниченного доступа к электросети целесообразно включать базовый режим экономии уже при заряде 40-50%, а не ждать 20%.

Если вы знаете, что в ближайшее время не будете иметь возможности зарядить телефон, а заряд ниже 30%, стоит активировать максимальный режим экономии. Это обеспечит возможность совершать звонки и получать важные сообщения в течение значительно более длительного времени.

Все эти советы помогут вам оставаться на связи дольше. Если у вас нет возможности зарядить смартфон от павербанка, или все альтернативные средства уже исчерпаны – режимы экономии энергии, или специальные настройки помогут вам сэкономить ценные проценты заряда батареи, поэтому подготовиться следует на перед.