Что предлагает Motorola Edge 70?

Смартфон принадлежит к успешной серии Edge, которая охватывает средний и субфлагманский сегменты рынка. Главная особенность новинки – корпус толщиной всего 6 миллиметров, что делает его конкурентом iPhone Air от Apple и Samsung Galaxy S25 Edge. Стоимость устройства составляет около 800 евро. Хотя это несколько ниже упомянутых моделей конкурентов, ситуацию это в итоге не спасает, пишет 24 Канал со ссылкой на Notebookcheck.

Смотрите также Сотни поддельных смартфонов Samsung заполонили рынок: как проверить устройство на подлинность

Специалисты, которые осмотрели смартфон, подчеркивают, что он действительно выглядит и ощущается премиальным – легкий, прочный и качественно собранный. В отличие от предыдущих ультратонких моделей Moto серии Z, которые имели проблемы с надежностью, Edge 70 демонстрирует лучшую устойчивость конструкции.

Среди положительных моментов обозреватели отмечают высокое качество материалов, поддержку быстрой и беспроводной зарядки, мощный Wi-Fi и точный GPS. Отдельно стоит упомянуть, что компания пообещала поддерживать программное обеспечение устройства обновлениями вплоть до 2031 года.



Motorola Edge 70 / Фото Motorola

Но что же не так со смартфоном?

Однако по такой цене покупатели ожидают соответствующей производительности. Вместо этого Motorola установила в Edge 70 процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который позиционируется как среднеклассовое решение и не может конкурировать с чипсетами флагманского уровня. Это создает существенный дисбаланс между стоимостью смартфона и его реальными возможностями.



Motorola Edge 70 / Фото Motorola



Motorola Edge 70 / Фото Motorola

Эксперты обнаружили и другие компромиссы, нетипичные для этого ценового сегмента:

В частности, устройство оснащено устаревшим портом USB 2.0 без поддержки DisplayPort, что ограничивает скорость передачи данных и возможности подключения к внешним дисплеям.

Экран смартфона не имеет технологии LTPO, которая позволяет экономить заряд батареи благодаря адаптивной частоте обновления.

Камера лишена оптического зума – функции, которая давно стала стандартом в дорогих телефонах.

Все эти недостатки вызывают вопросы о целесообразности покупки Motorola Edge 70 по нынешней цене. Обозреватели отмечают, что устройство имеет значительные преимущества, однако его стоимость не соответствует предложенному функционалу.

Финальную оценку и возможные рекомендации по приобретению эксперты планируют предоставить позже, когда цена на смартфон снизится до более адекватного уровня, который будет отражать его реальные возможности.