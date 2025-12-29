Що пропонує Motorola Edge 70?

Смартфон належить до успішної серії Edge, яка охоплює середній та субфлагманський сегменти ринку. Головна особливість новинки – корпус завтовшки лише 6 міліметрів, що робить його конкурентом iPhone Air від Apple та Samsung Galaxy S25 Edge. Вартість пристрою становить близько 800 євро. Хоча це дещо нижче за згадані моделі конкурентів, ситуацію це в підсумку не рятує, пише 24 Канал з посиланням на Notebookcheck.

Дивіться також Сотні підроблених смартфонів Samsung заполонили ринок: як перевірити пристрій на справжність

Фахівці, які оглянули смартфон, підкреслюють, що він справді виглядає та відчувається преміальним – легкий, міцний і якісно зібраний. На відміну від попередніх ультратонких моделей Moto серії Z, які мали проблеми з надійністю, Edge 70 демонструє кращу стійкість конструкції.

Серед позитивних моментів оглядачі відзначають високу якість матеріалів, підтримку швидкої та бездротової зарядки, потужний Wi-Fi і точний GPS. Окремо варто згадати, що компанія пообіцяла підтримувати програмне забезпечення пристрою оновленнями аж до 2031 року.



Motorola Edge 70 / Фото Motorola

Але що ж не так зі смартфоном?

Однак за такою ціною покупці очікують відповідної продуктивності. Натомість Motorola встановила в Edge 70 процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, який позиціонується як середньокласове рішення і не може конкурувати з чипсетами флагманського рівня. Це створює суттєвий дисбаланс між вартістю смартфона та його реальними можливостями.



Motorola Edge 70 / Фото Motorola



Motorola Edge 70 / Фото Motorola

Експерти виявили й інші компроміси, нетипові для цього цінового сегмента:

Зокрема, пристрій оснащений застарілим портом USB 2.0 без підтримки DisplayPort, що обмежує швидкість передачі даних і можливості підключення до зовнішніх дисплеїв.

Екран смартфона не має технології LTPO, яка дозволяє економити заряд батареї завдяки адаптивній частоті оновлення.

Камера позбавлена оптичного зуму – функції, яка давно стала стандартом у дорогих телефонах.

Усі ці недоліки викликають запитання щодо доцільності купівлі Motorola Edge 70 за нинішньою ціною. Оглядачі зазначають, що пристрій має значні переваги, однак його вартість не відповідає запропонованому функціоналу.

Фінальну оцінку та можливі рекомендації щодо придбання експерти планують надати пізніше, коли ціна на смартфон знизиться до більш адекватного рівня, який відображатиме його реальні можливості.