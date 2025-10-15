После первых осенних атак на энергосистему украинцы мгновенно отреагировали, что отразилось на полках магазинов крупнейших продавцов товаров и техники. 24 Канал пообщался с представителями крупнейших ритейлеров страны, а они проанализировали свой спрос и рассказали, что именно покупают украинцы.
Павербанки и портативные зарядные станции
Безоговорочными лидерами стали павербанки и портативные зарядные станции. Спрос на них после обстрелов вырос в несколько раз, рассказали нам представители COMFY.
Украинцы выбирают как компактные мобильные батареи, которые удобно брать с собой в укрытие, так и мощные зарядные станции, способные питать несколько приборов одновременно.
Кроме того, спрос вырос на автомобильные аккумуляторы, которые можно использовать как источник питания, и инверторы, которые превращают напряжение с автомобильного аккумулятора (12 В) на бытовую (220 В), позволяя подключать и заряжать устройства прямо от машины.
Что выбрать – зарядную станцию или павербанк, зависит от ваших потребностей. Следует оценить, какую именно технику вам нужно будет питать и как долго.
Горелки и плиты
На втором месте по популярности – устройства для автономного приготовления пищи. Как отметили в Эпицентре, продажи туристических горелок и плиток, а также газовых баллонов к ним, взлетели более чем в 8 раз. Это свидетельствует о том, что люди готовятся к длительным отключениям.
Альтернативное освещение
Для обеспечения освещения украинцы массово скупают фонари всех видов, батарейки к ним, а также обычные свечи. Владельцы частных домов также активно покупают генераторы, способные обеспечить энергетическую автономность целого домохозяйства.
Средства для обогрева
Зима обещает быть холодной и тяжелой. Многие украинцы понимают это и раздумывают об альтернативных способах обогрева. Учитывая это, по данным Prom.ua, в последние несколько недель вырос спрос на термошторы, электропростыни и туристические грелки.
Интересно, что среди прочего вырос спрос на стиральные порошки с энзимами, которые применяют для стирки вещей в холодной воде.
Что еще стоит иметь дома этой зимой?
Подготовка к возможным отключениям света требует комплексного подхода. Важно позаботиться не только об источниках питания, но и об освещении, тепло, связь и запасы первой необходимости. О самом главном мы уже написали выше.
Вот список вещей и гаджетов, которые стоит иметь дома, чтобы пережить блэкаут с минимальным дискомфортом.
- LED-лампы и гирлянды на батарейках (и сами батарейки). Они потребляют мало энергии и дают достаточно света. Гирлянды можно развесить по комнате для создания равномерного освещения.
- Фонари. Стоит иметь несколько: налобный (удобно, потому что свободные руки), ручной и стационарный фонарь-лампу. Не забудьте о запасных батарейках к ним или выбирайте модели с аккумуляторами.
- Свечи и спички/зажигалки. Это классический вариант, но он требует осторожности из-за риска пожара.
- Туристические газовые горелки и плитки. С их помощью можно легко вскипятить воду или приготовить горячую пищу. Обязательно запаситесь несколькими газовыми баллонами.
- Термосы и термочашки. Заранее приготовленный кипяток или горячий напиток в термосе поможет согреться и сэкономить газ в горелке.
- Теплая одежда и одеяла. Термобелье, флисовые кофты, шерстяные носки и теплые пледы - основа для сохранения тепла тела.
- Радиоприемник на батарейках. На случай исчезновения мобильной связи и интернета, радио поможет оставаться в курсе новостей и официальных сообщений.
- Загруженные оффлайн-карты. Карты вашего города, загруженные в телефон, помогут ориентироваться, если мобильный интернет не будет работать.
- Готовые запасы. Держите дома запас питьевой и технической воды (из расчета несколько литров на человека в сутки), а также продуктов длительного хранения, не требующих приготовления (консервы, снеки, орехи, сухофрукты). Также проверьте домашнюю аптечку и пополните ее необходимыми лекарствами.