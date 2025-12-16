Luminar официально обратилась в суд Южного округа Техаса с заявлением о защите от кредиторов по процедуре Chapter 11. В рамках этого процесса компания планирует продать свой основной бизнес по разработке lidar-технологий. Параллельно уже заключено соглашение о продаже дочернего подразделения, которое занималось полупроводниками. Хотя Luminar продолжит работу на время судебной процедуры, после ее завершения компания фактически прекратит существование. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Почему Luminar завершает существование как компания?

Генеральный директор Luminar Пол Риччи объяснил, что совет директоров пришел к выводу: продажа активов под надзором суда является оптимальным сценарием. Компания заявляет, что стремится сохранить стабильность для клиентов и партнеров в переходный период.

Банкротство стало финальной точкой сложного года для Luminar, которую в 2020 году оценивали более чем в 3 млрд долларов при выходе на биржу через обратное слияние. За последние месяцы компания сократила около 25% персонала, что стало вторым раундом увольнений за год. Кроме того, из Luminar ушел финансовый директор, компания допустила дефолт по нескольким кредитам, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование.

Как пишет The Verge, ситуацию осложнили и операционные проблемы. Осенью Luminar получила иск о выселении из одного из офисов и досрочно вышла из аренды другого. Еще более серьезным ударом стал разрыв контракта с Volvo – крупнейшим клиентом и одним из ранних инвесторов. Автопроизводитель отменил пятилетнее соглашение, после чего Luminar подала судебный иск. В то же время претензии к компании выдвинул и контрактный производитель lidar-сенсоров.

Отдельную роль в событиях играет основатель Luminar Остин Рассел. В мае он неожиданно покинул пост CEO после внутренней проверки соблюдения кодекса деловой этики, сохранив место в совете директоров. Уже в октябре Рассел объявил о запуске Russell AI Labs и попытался выкупить Luminar полностью. Представители нового проекта подтвердили, что Рассел намерен бороться за активы компании и во время процедуры банкротства, считая, что ее технологии все еще имеют значительный потенциал.

Согласно судебным документам, Luminar оценивает свои активы в пределах от 100 до 500 млн долларов, тогда как обязательства составляют от 500 млн до 1 млрд долларов. Среди долгов – около 10 млн долларов перед Scale AI, которая предоставляла услуги по разметке данных, а также более 1 млн долларов задолженности перед разработчиком ПО Applied Intuition.