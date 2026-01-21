Во время отключений электроэнергии решающее значение имеют не только имеющиеся аккумуляторы, но и то, как пользоваться техникой. Об этом рассказывает 24 Канал.

Как реально продлить работу гаджетов без подзарядки?

Оптимизация смартфона. Больше всего энергии смартфон тратит на экран, мобильную связь и фоновые процессы. Во время блэкаута стоит уменьшить яркость до минимально комфортного уровня, выключить автоматическое изменение яркости и установить темный режим. Если мобильная сеть нестабильна, смартфон быстро разряжается в поисках сигнала, поэтому иногда выгоднее перейти в режим полета и включать связь только при необходимости. Также целесообразно ограничить фоновую работу приложений, синхронизацию фото и обновление системы.

Ноутбук без розетки. Для ноутбуков ключевую роль играет энергосберегающий режим. Стоит снизить яркость экрана, выключить Bluetooth и Wi-Fi, если они не нужны постоянно, а также закрыть программы, нагружающие процессор. Во многих системах можно вручную ограничить производительность, что позволяет выиграть несколько дополнительных часов автономной работы. Если работа не требует постоянного интернета, офлайн-режим существенно уменьшает расход энергии.

Павербанки: как не потерять заряд зря. Павербанки часто разряжаются незаметно из-за потери энергии или неправильного использования. Как не потерять заряд напрасно Esfi, во время блэкаута стоит подключать гаджеты только тогда, когда это действительно нужно, а не держать их постоянно на кабеле. Лучше использовать короткие зарядные сессии и отдавать приоритет одному устройству, а не заряжать несколько одновременно. Также важно избегать дешевых кабелей, которые увеличивают потери энергии.

Мобильный интернет и мессенджеры. Видеозвонки, автозагрузки медиа и активные оповещения быстро истощают батарею. В мессенджерах целесообразно отключить автоматическую загрузку фото и видео, ограничить push-уведомления и пользоваться текстовыми сообщениями. При слабом сигнале стоит временно перейти с 5G или LTE на более стабильный стандарт связи.

Общая стратегия на 8–24 часа. Самый эффективный подход – это сочетание экономии на каждом устройстве и четкого плана использования. Смартфон остается основным средством связи, ноутбук используется только при необходимости, а павербанк хранится как резерв. Такой подход позволяет пережить даже длительные отключения без полной потери доступа к связи и работы.