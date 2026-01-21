Toyota подтвердила, что дистанционный запуск двигателя для прогрева салона и лобового стекла больше не работает на бензиновых моделях Lexus в Германии. Функцию, которая была доступна бесплатно через приложения MyToyota и Lexus Link Plus, деактивировали удаленно с помощью обновлений программного обеспечения. Об этом сообщает Gadget Review.

Почему в Германии отключили автозапуск в Lexus?

По словам представителя Toyota Ральфа Мюллера, решение связано с немецким законодательством о выбросах. Местные регуляторы считают прогрев двигателя на стоянке "ненужной работой", создающей "вредные выбросы выхлопных газов". Компания объясняет отключение заботой о клиентах, поскольку использование автозапуска может привести к штрафам.

Ограничение касается только автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Полностью электрические модели и плагин-гибриды сохранили функцию предварительного обогрева, поскольку в них салон прогревается без запуска бензинового двигателя.

Как пишет Bild, отдельного общеевропейского правила о запрете дистанционного прогрева нет. Решение принято именно на национальном уровне именно на национальном уровне в Германии, где контроль за выбросами распространяется даже на программные функции автомобилей. Через подключенные сервисы государство фактически получило возможность влиять на работу машин, уже проданных владельцам.

Ситуация также вписывается в более широкую климатическую политику страны. Германия усиливает борьбу с использованием ископаемого топлива, в частности через закон об энергетике зданий, который предусматривает переход на возобновляемые источники отопления и отказ от газа и нефти до 2045 года. На этом фоне даже прогрев автомобиля зимой стал частью экологических споров, где владельцы авто оказались побочными жертвами регуляторных решений.