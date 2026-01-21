Toyota підтвердила, що дистанційний запуск двигуна для прогріву салону та лобового скла більше не працює на бензинових моделях Lexus у Німеччині. Функцію, яка була доступна безкоштовно через застосунки MyToyota та Lexus Link Plus, деактивували віддалено за допомогою оновлень програмного забезпечення. Про це повідомляє Gadget Review.

Чому в Німеччині відключили автозапуск у Lexus?

За словами представника Toyota Ральфа Мюллера, рішення пов'язане з німецьким законодавством про викиди. Місцеві регулятори вважають прогрів двигуна на стоянці "непотрібною роботою", що створює "шкідливі викиди вихлопних газів". Компанія пояснює відключення турботою про клієнтів, оскільки використання автозапуску може призвести до штрафів.

Обмеження стосується лише автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Повністю електричні моделі та плагін-гібриди зберегли функцію попереднього обігріву, оскільки в них салон прогрівається без запуску бензинового двигуна.

Як пише Bild, окремого загальноєвропейського правила щодо заборони дистанційного прогріву немає. Рішення ухвалене саме на національному рівні в Німеччині, де контроль за викидами поширюється навіть на програмні функції автомобілів. Через підключені сервіси держава фактично отримала можливість впливати на роботу машин, уже проданих власникам.

Ситуація також вписується у ширшу кліматичну політику країни. Німеччина посилює боротьбу з використанням викопного палива, зокрема через закон про енергетику будівель, який передбачає перехід на відновлювані джерела опалення та відмову від газу й нафти до 2045 року. На цьому тлі навіть прогрів автомобіля взимку став частиною екологічних суперечок, де власники авто виявилися побічними жертвами регуляторних рішень.