Какова ситуация в Киевстаре после обстрелов энергетики?
Инфраструктура Киевстара в нескольких областях находится в полном блэкауте. Об этом заявил директор компании Александр Комаров на полях Всемирного экономического форума.
Он утверждает, что из 16,5 тысяч площадок Киевстара из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.
Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40 – 60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте – более 50% технической инфраструктуры без электричества,
– сказал Комаров.
Директор Киевстара рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, которые привлечены к работе при незапланированных отключениях.
Сейчас количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30 – 40% работоспособности сети даже в самых сложных ситуациях. Основная сеть защищена в течение 72 часов.
Что известно о ситуации в энергетике и чрезвычайном положении?
14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
Из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Из-за дефицита генерации Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы и интегрируется в энергорынок ЕС.
В Украине планируется забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков для восстановления энергетики после атак со стороны России. Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала.
Худшая ситуация с энергетикой в Одесской области, в частности в Одессе, также она плохая в Харькове и ряде других городов. Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что Киев пострадал больше от атак на энергетические объекты за последние 1,5 месяца по сравнению с Харьковом.