Какова ситуация в Киевстаре после обстрелов энергетики?

Инфраструктура Киевстара в нескольких областях находится в полном блэкауте. Об этом заявил директор компании Александр Комаров на полях Всемирного экономического форума.

Смотрите также Продуктовый бизнес будет обеспечен светом и формировать резервы продуктов, – Свириденко

Он утверждает, что из 16,5 тысяч площадок Киевстара из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.

Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40 – 60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте – более 50% технической инфраструктуры без электричества,

– сказал Комаров.

Директор Киевстара рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, которые привлечены к работе при незапланированных отключениях.

Сейчас количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30 – 40% работоспособности сети даже в самых сложных ситуациях. Основная сеть защищена в течение 72 часов.

Что известно о ситуации в энергетике и чрезвычайном положении?