Как Украина борется с последствиями?
Это, в частности, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Детали рассказал министр экономики Украины Алексей Соболев во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает 24 Канал.
По словам чиновника, часть украинских объектов уже несколько раз восстанавливали после повторных вражеских атак. Всего в результате обстрелов было разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей.
Из-за дефицита генерации и резкое похолодание Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы – это исторический рекорд,
– также подчеркнул чиновник.
Кроме того, параллельно с кризисным реагированием Украина ускоряет интеграцию в энергорынок Евросоюза, что рассматривают как стратегический инструмент восстановления.
Директор Energy Community Secretariat Артур Лорковски заявил, что быстрее всего этот процесс можно продвинуть в электроэнергетике и секторе возобновляемых источников.
Интеграция может стать для Украины "спасательным кругом" после масштабных разрушений и одновременно сигналом для инвесторов благодаря регуляторной предсказуемости на 20 – 25 лет.
Справка: Украинский дом в Давосе будет работать в течение Всемирного экономического форума до 22 января. Он остается ключевой постоянной платформой для представления там украинской повестки дня, а также пространством формирования международных партнерств и инвестиционных решений.
В центре программы – справедливый и устойчивый мир, инвестиционный потенциал Украины, а также инновации в обороне, энергетике и государственном управлении.
В каком состоянии украинская энергетика?
Напомним, еще 16 января Владимир Зеленский рассказал, что работа над восстановлением объектов продолжается круглосуточно, а правительство работает над возможностью увеличивать импорт электроэнергии. Также президент уточнил, что день перед этим потребление в Украине было около 18 гигаватт, тогда как возможности меньше – только 11 гигаватт.
Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что худшая ситуация с энергетикой сейчас в Одесской области и в Одессе, также в последнее время она усложнилась в Харькове. Более того, сложно в Днепре, Кривом роге, Чернигове, Сумах, Запорожье и Киеве.
Улучшения стоит ожидать прежде всего после спадания морозов. "Далее начинается длинный световой день, солнце выше, солнечная генерация начнет лучше работать – она у нас распределена и есть во многих регионах, поэтому сразу начнет помогать. Где-то с 15 – 20 февраля днем мы будем иметь больше электроэнергии", – добавил он.