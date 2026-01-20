Як Україна бореться з наслідками?

Це, зокрема, теплоелектроцентралі та гідроелектростанції. Деталі розповів міністр економіки України Олексій Соболев під час виступу в Українському домі в Давосі, передає 24 Канал.

За словами посадовця, частину українських об'єктів уже кілька разів відновлювали після повторних ворожих атак. Загалом унаслідок обстрілів було зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей.

Через дефіцит генерації та різке похолодання Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи – це історичний рекорд,

– також підкреслив посадовець.

Окрім того, паралельно з кризовим реагуванням Україна прискорює інтеграцію до енергоринку Євросоюзу, що розглядають як стратегічний інструмент відновлення.

Директор Energy Community Secretariat Артур Лорковські заявив, що найшвидше цей процес можна просунути в електроенергетиці та секторі відновлюваних джерел.

Інтеграція може стати для України "рятувальним колом" після масштабних руйнувань і водночас сигналом для інвесторів завдяки регуляторній передбачуваності на 20 – 25 років.

Довідка: Український дім у Давосі працюватиме протягом Всесвітнього економічного форуму до 22 січня. Він залишається ключовою постійною платформою для представлення там українського порядку денного, а також простором формування міжнародних партнерств та інвестиційних рішень.



У центрі програми – справедливий і сталий мир, інвестиційний потенціал України, а також інновації в обороні, енергетиці та державному управлінні.

