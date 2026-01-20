Там есть попадание в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу Винницкой ОВА Наталью Заболотную.

Смотрите также Массированная атака по Украине 20 января: где раздавались взрывы и что со светом

Какие последствия атаки на Винницкую область?

По данным Заболотной, в результате ночной вражеской атаки в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо за оперативную и слаженную работу. Спасибо силам ПВО за защиту!

– написала начальница Винницкой ОВА.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Массированная атака на Украину: коротко о главном