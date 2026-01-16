Какова ситуация в энергосистеме Украины?

Детали Владимир Зеленский рассказал в пятницу, 16 января, во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве, передает 24 Канал. Украинский лидер рассказал об объемах потребления электроэнергии в стране.

По словам Зеленского, в четверг, 15 января, потребление в Украине было большое – около 18 гигаватт, тогда как возможности значительно меньше – 11 гигаватт. Однако восстановительные работы продолжаются ежедневно.

Но каждый день что-то восстанавливается, конкретно где – говорить не буду. Как только кто-то говорит об этом, или что-то "вылезает" в соцсетях – туда бьют снова и снова (россияне – 24 Канал),

– добавил президент.

Он также упомянул о технических возможностях для увеличения импорта электроэнергии, а премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство создало все условия для этого.

В частности, государственные компании – Укрзализныця, Нафтогаз и Украинская оборонная промышленность – должны срочно обеспечить не менее 50% от собственного потребления импортом.

Это поможет высвободить дополнительную электрическую мощность в сеть,

– отметила чиновница.

