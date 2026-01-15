Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Как будут ограничивать потребление электроэнергии в Украине?

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванную регулярными российскими обстрелами и неблагоприятными погодными условиями, потребление электроэнергии во всех регионах Украины сократят.

Юлия Свириденко заявила, что все областные военные администрации, а также Киевская городская военная администрация имеют сутки для осуществления вышеупомянутых мероприятий в их регионах.

По словам украинского премьера, будут осуществлять это путем ограничения наружного освещения зданий и территорий, подсветки рекламы, а также уменьшения избыточного уличного освещения.

Она отметила, что правительство, энергетики и все необходимые службы круглосуточно работают для решения ситуации, контроль за выполнением решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.

Круглосуточно работает Линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения,

– резюмировала высокопоставленная чиновница.

Какая ситуация в энергетике сейчас?