Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Как будут ограничивать потребление электроэнергии в Украине?
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванную регулярными российскими обстрелами и неблагоприятными погодными условиями, потребление электроэнергии во всех регионах Украины сократят.
Юлия Свириденко заявила, что все областные военные администрации, а также Киевская городская военная администрация имеют сутки для осуществления вышеупомянутых мероприятий в их регионах.
По словам украинского премьера, будут осуществлять это путем ограничения наружного освещения зданий и территорий, подсветки рекламы, а также уменьшения избыточного уличного освещения.
Она отметила, что правительство, энергетики и все необходимые службы круглосуточно работают для решения ситуации, контроль за выполнением решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.
Круглосуточно работает Линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения,
– резюмировала высокопоставленная чиновница.
Какая ситуация в энергетике сейчас?
- Напомним, 15 января разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове. Известно, что сотни тысяч людей в городе остались без света и отопления.
- В то же время ситуация в Киеве и области остается самой сложной. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений света состоится после стабилизации энергосистемы.
- К слову, всего с начала нынешнего отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины.