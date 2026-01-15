Как планируют стабилизировать ситуацию?
Детали в четверг, 15 января, рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Задача штаба – оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в столице.
На заседании заслушали актуальную информацию о принятых мерах от ГСЧС, Министерства внутренних дел, представителей местного самоуправления Киевщины и областного центра.
Кроме того, уже обсудили необходимые шаги для:
- быстрого ремонта энергообъектов;
- формирования запасов оборудования;
- привлечения международной помощи.
По словам министра, двигаться в этом вопросе нужно системно и слаженно. Шмыгаль поставил задачу обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и области.
Отдельное внимание – усилению защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса,
– добавил он.
Чиновник также поблагодарил ремонтные бригады, коммунальщиков и энергетиков, которые работают в сверхсложных условиях и возвращают свет и тепло в украинские дома.
Напомним, по данным Минэнерго, ситуация в Киеве и области остается самой сложной по состоянию на 15 января. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений света состоится после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.
Что известно о ситуации в Киеве?
Последствия обстрела Киева в пятницу, 9 января, ликвидируют до сих пор. Тогда без отопления осталось около 600 многоэтажек, однако уже по состоянию на 14 января ситуация несколько улучшилась – без тепла было уже 400 домов.
Эксклюзивно для 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что из-за риска оттаивания систем отопления есть угроза гуманитарной катастрофы. "Продовольственного кризиса точно не будет, здесь даже нет вопросов. А вот тепловая, так, действительно, на улице -16, перепады очень большие по температурам", – пояснил он.
К слову, в соцсетях жители домов показывают последствия оттаивания систем отопления. На видео во многих многоэтажках, в частности Соломенского района, из-за потрескавшихся труб вода заливает подъезды.