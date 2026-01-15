Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Сейчас сложнее всего в столице и Киевской области. Детали рассказали в Минэнерго, передает 24 Канал.
Из-за ночных вражеских обстрелов обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Однако самой сложной остается ситуация в Киеве и области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего графики почасовых отключений временно не применяют.
Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия,
– уточнили в ведомстве.
Кроме того, ограничения до сих пор действуют для Одесской области, где продолжаются ремонтные работы после предыдущих российских атак.
Также из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов на Киевской области и Черниговской области, бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
Долгое время без электроснабжения остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Ремонтные работы осложняют постоянные обстрелы и активные боевые действия.
Что говорят в Минэнерго?
Итак, сейчас в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях высокого потребления во время морозов.
Обратите внимание! В ведомстве призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы – утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Что происходит в Киеве?
Накануне Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация особенно сложная в Киеве. Местные власти там сделали "значительно меньше" для подготовки, по сравнению с Харьковом. "И даже в эти дни я не вижу интенсивности – надо сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения", – добавил президент.
К слову, в многоэтажках столицы массово лопали трубы, из-за чего подъезды заливало водой. По состоянию на 14 января еще около 400 домов оставались без отопления.
Экстренные отключения света влияют на работу супермаркетов в Киеве, однако правительство взяло ситуацию под свой контроль. Сейчас об ажиотажном спросе или дефиците пищевых продуктов речь не идет.