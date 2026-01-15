Яка ситуація в енергосистемі України?
Наразі найскладніше у столиці та в Київській області. Деталі розповіли в Міненерго, передає 24 Канал.
Дивіться також У квартирах майже 0°: жителі Києва діляться фото труб та батарей, розірваних замерзлою водою
Через нічні ворожі обстріли знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Однак найскладнішою залишається ситуація в Києві та області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що графіки погодинних відключень тимчасово не застосовують.
Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови,
– уточнили у відомстві.
Окрім того, обмеження досі чинні для Одещини, де тривають ремонтні роботи після попередніх російських атак.
Також через негоду знеструмлено 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині, бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Довгий час без електропостачання залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. Ремонтні роботи ускладнюють постійні обстріли та активні бойові дії.
Що кажуть у Міненерго?
Отже, наразі в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах високого споживання під час морозів.
Зверніть увагу! У відомстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо в пікові години – зранку та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Що відбувається в Києві?
Напередодні Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація особливо складна у Києві. Місцева влада там зробила "значно менше" для підготовки, порівнюючи з Харковом. "І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення", – додав президент.
До слова, у багатоповерхівках столиці масово лопали труби, через що під'їзди заливало водою. Станом на 14 січня ще близько 400 будинків залишалися без опалення.
Екстрені відключення світла впливають на роботу супермаркетів у Києві, однак уряд взяв ситуацію під свій контроль. Наразі про ажіотажний попит чи дефіцит харчових продуктів не йдеться.