Яка ситуація в енергосистемі України?

Наразі найскладніше у столиці та в Київській області. Деталі розповіли в Міненерго, передає 24 Канал.

Через нічні ворожі обстріли знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Однак найскладнішою залишається ситуація в Києві та області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що графіки погодинних відключень тимчасово не застосовують.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови,

– уточнили у відомстві.

Окрім того, обмеження досі чинні для Одещини, де тривають ремонтні роботи після попередніх російських атак.

Також через негоду знеструмлено 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині, бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Довгий час без електропостачання залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. Ремонтні роботи ускладнюють постійні обстріли та активні бойові дії.

Що кажуть у Міненерго?

Отже, наразі в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах високого споживання під час морозів.

Зверніть увагу! У відомстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо в пікові години – зранку та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Що відбувається в Києві?