Відповідну заяву він зробив у четвер на пресконференції.
Чому концерн ORLEN зацікавлений в Укрнафті?
Ми почали розмову про можливість нашої участі в Укрнафті. Ми в процесі як один з партнерів. Чи буде це зобов'язання і яким воно буде, це питання переговорів з українською стороною,
– сказав Фанфара.
Він підкреслив значення українського напрямку для бізнесу групи.
"Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли б брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають паливо в Україну, і ми хотіли б зміцнити цю позицію", – зазначив глава концерну.
Нагадаємо, після повернення Укрнафти під контроль держави, компанія за 3 роки досягла фінансових результатів, які в рази перевищують показники майже 20 років її діяльності за попереднього управління, пов'язаного з Ігорем Коломойським.
Мережа Укрнафта у квітні вийшла в лідери роздрібного ринку з обсягом близько 120 мільйонів літрів, ОККО посіла друге місце, WOG – третє.