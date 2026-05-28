Соответствующее заявление он сделал в четверг на пресс-конференции.

Почему концерн ORLEN заинтересован в Укрнафте?

Мы начали разговор о возможности нашего участия в Укрнафте. Мы в процессе как один из партнеров. Будет ли это обязательство и каким оно будет, это вопрос переговоров с украинской стороной,

– сказал Фанфара.

Он подчеркнул значение украинского направления для бизнеса группы.

"Мы верим, что война закончится и что победительницей станет Украина. Мы хотели бы участвовать в этом рынке больше, чем сейчас. Мы являемся одним из основных партнеров, которые поставляют топливо в Украину, и мы хотели бы укрепить эту позицию", – отметил глава концерна.

Напомним, после возвращения Укрнафты под контроль государства, компания за 3 года достигла финансовых результатов, которые в разы превышают показатели почти 20 лет ее деятельности при предыдущем управлении, связанного с Игорем Коломойским.

Сеть Укрнафта в апреле вышла в лидеры розничного рынка с объемом около 120 миллионов литров, ОККО заняла второе место, WOG – третье.