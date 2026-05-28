Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Чи є нині просування у ворога?

За словами Трегубова, загальна ефективність дій окупантів суттєво знизилася. Кількість штурмів не призводить до відчутних територіальних здобутків. На Лиманському та Куп'янському напрямках спроби просування Росії залишаються безрезультатними, а на Великобурлуцькому окупаційні підрозділи вже відступають.

Водночас на Харківщині, на лівому березі річки Оскіл ситуація залишається складною, однак противнику не вдалося створити критичних загроз для українських сил. Водночас Сили оборони стикаються із окремими труднощами, зокрема в забезпеченні логістики та укомплектуванні особовим складом.

Щодо ситуації на правому березі Осколу – оборонці відтіснили противника, не дозволивши йому закріпитись в районі Голубівки. Водночас російські підрозділи намагаються утримувати тиск на північні околиці цього населеного пункту.

Разом із тим Трегубов зазначив, що найбільш активні спроби російських сил "промацати" північний кордон фіксуються на Сумщині та на ділянці поблизу Вовчанська. Там наразі тривають постійні бойові зіткнення без суттєвих успіхів для Росії.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що в медіа знову заговорили про певні строки завершення війни, втім, він вважає, що усе залежатиме насамперед від того, чи вдасться посилити тиск одразу по кількох критичних для Кремля напрямках.

Нададі розвиток подій залежить від низки факторів, зокрема, чи вдасться до осені посилити тиск одночасно по фронту, тилу і логістиці.

Також Подоляк наголошує на додаткових домовленостях із партнерами щодо дальніх ударів, спільних підприємств, інвестиції у виробництво, ракети і дрони, а також розширення зони ураження вздовж лінії бойового зіткнення на 40 – 50 кілометрів, щоб під постійним контролем опинилися транспортно-логістичні магістралі.

Окремо важливою лишається і позиція Сполучених Штатів.

Дещо раніше Володимир Зеленський повідомляв, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати завдяки безпілотникам технологічним рішенням і "далекобійним" санкціям проти Росії. Однак, каже, ситуація і надалі залишається складною, зокрема у питанні захисту неба від ворожої балістики.