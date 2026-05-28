Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що президент не називає жорстких дат, а говорить про набір інструментів, які можуть змінити хід війни. За його словами, до осені все залежатиме від того, чи вдасться посилити тиск одразу по кількох критичних для Кремля напрямках.

Путін робить ставку на осінь

У Кремлі досі виходять з того, що весняно-літній наступ дасть бодай якийсь результат і дозволить до осені показати просування.

До слова! 25 травня 2026 року Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" сказав, що є сподівання завершити гарячу фазу війни до листопада 2026 року. В Офісі Президента підтвердили, що така розмова справді була, але уточнили: наразі йдеться про план, як досягти припинення гарячої фази війни за певних умов, зокрема у конфігурації відносин із партнерами.

Ця впевненість тримається на кількох речах: очікуванні додаткових нафтових доходів, надії на подальший тиск США на Україну і переконанні, що всередині самої Росії вдасться втримати контроль, попри репресії, закритий інформаційний простір і втому від війни.

Президент не може сказати конкретну дату, але він реалістично говорить про те, що якщо будуть використані певні інструменти, ми можемо отримати фінал війни в будь-який момент, включно з осінню,

– сказав Подоляк.

Одна з головних ставок Путіна – нафта. Він розраховував, що бойові дії на Близькому Сході ще довго триматимуть високу спекулятивну ціну, а це дасть Росії додаткові гроші на війну, рекрутинг і мілітаризацію.

Але цей сценарій почав ламатися, бо Україна системно б'є по експортно орієнтованій нафтовій галузі Росії.

Він точно не очікував, що Україна систематизує удари, які будуть виносити всю нафтову галузь Росії, експортно орієнтовану галузь Росії. Тоді немає різниці, яка ціна нафти. Її просто фізично немає,

– наголосив радник Офісу Президента.

Тобто сам розрахунок Кремля починає хитатися на базових речах. Якщо Росія втрачає доходи від нафти, їй дедалі важче підтримувати той темп війни, на який там досі сподіваються.

Україна може зірвати цей сценарій

Подальший розвиток подій залежить від того, чи вдасться до осені посилити тиск одночасно по фронту, тилу і логістиці. Йдеться про додаткові домовленості з партнерами щодо дальніх ударів, спільні підприємства, інвестиції у виробництво, більше ракет і дронів, а також розширення зони ураження вздовж лінії бойового зіткнення на 40 – 50 кілометрів, щоб під постійним контролем опинилися транспортно-логістичні магістралі.

За такої моделі Росія почне втрачати свою головну перевагу на фронті – можливість тиснути кількістю людей. Якщо підвезення, тилові підприємства і маршрути постачання постійно опинятимуться під ударами, підтримувати нинішній темп бойових дій стане значно важче.

Якщо будемо йти по цьому плану – більше ударів, більше інвестицій, більше дронів по лінії фронту, більше дальньобійних дронів і ракет, винос практично всіх підприємств, які знаходяться в Центральному федеральному окрузі Російської Федерації, – це приведе до того, що або в Росії буде внутрішній переворот, або Путіна змусять припинити цю війну,

– підсумував Подоляк.

Окремо важливою лишається і позиція Сполучених Штатів. До осені для Москви може стати значно ясніше, що Вашингтон не готовий гарантувати Путіну комфортний сценарій і не збирається тиснути на Україну так, як у Кремлі собі це уявляли.

Україні вдалося стабілізувати фронт

Президент України заявив, що фронт вдалося стабілізувати завдяки безпілотникам, технологічним рішенням і "далекобійним" санкціям проти Росії. Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною, а питання захисту неба й антибалістики Україна й далі обговорює з союзниками.

Олександр Сирський повідомив, що українські військові вперше від початку повномасштабної війни перевершили російську армію за кількістю наступальних дій протягом однієї доби. За його словами, інтенсивність російських атак дещо знизилася, а ЗСУ стали активніше проводити контратаки й наступальні дії на окремих ділянках фронту.

28 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має домовленості з партнерами щодо протидії російській балістиці, зокрема з Францією щодо SAMP/T, а також хорошу співпрацю з Німеччиною. Водночас зараз, за його словами, для захисту неба насамперед потрібні ракети PAC-3 до Patriot, бо поки що саме Patriot залишається головним засобом проти балістики.