Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про заяву Зеленського?

За словами президента, Україна продовжує активно оборонятись, але ситуація залишається складною. Зеленський зазначив, що у 2026 році країна має більше успіхів ніж раніше.

У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно коли це підтверджено ниттям так званих російських воєнкорів,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що обговорення з партнерами захисту неба триває. Він додав, що прогресу у питанні антибалістики з США довгий час не було.

Зеленський також подякував Європі за фінансову підтримку для України та наголосив на важливості допомоги від американської сторони.

У США двопартійна група сенаторів закликала надіслати Україні 400 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки. Інші 200 мільйонів будуть направлені для країн Східної Європи.

Держдеп США 21 травня схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки зенітної ракетної системи Hawk. Загальна вартість – приблизно 108,1 мільйона доларів.

Німеччина фінансує закупівлі сотень ракет для Patriot, які Україна почне отримувати з наступного року. Берлін також надав кошти на виробництво дронів-перехоплювачів, передачу пускових установок IRIS і ракет до них.