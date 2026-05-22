"Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж іноземної військової техніки уряду України для підтримки ракетної системи Hawk та пов’язаного обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить 108,1 млн доларів. Уряд України звернувся із запитом на придбання причепів із підйомними щоглами; основних модифікацій і технічної підтримки; запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також послуг з ремонту і повернення; інженерної, технічної та логістичної підтримки з боку уряду США і підрядників; а також інших елементів логістичного та програмного забезпечення для ракетних систем FrankenSAM HAWK. Запропонований продаж підтримуватиме зовнішньополітичні та національно-безпекові цілі США, підвищуючи безпеку країни-партнера, яка є фактором політичної та економічної стабільності в Європі. Запропонований продаж покращить здатність України протидіяти поточним і майбутнім загрозам, додатково забезпечивши її засобами для самооборони та виконання завдань регіональної безпеки завдяки більш потужній інтегрованій системі протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих засобів і послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні. Головним підрядником у цьому проєкті буде компанія Sierra Nevada Corporation, що розташована в Енглвуді, штат Колорадо. Запропонований продаж не матиме негативного впливу на оборонну готовність США", – йдеться у заяві Держдепа.