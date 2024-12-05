Ні NASAMS, ні IRIS-T немає у необхідній для нашої держави кількості. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що ЗРК HAWK є десятки, сотні.

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Україні потрібні ЗРК HAWK

Роман Світан пояснив, що свого часу на заміну ЗРК HAWK у країнах НАТО прийшли Patriot, які мають значно більшу дальність систем виявлення та перехоплення. Але HAWK – хороша система малої та середньої дальності. Вона добре працює по аероцілях, по дозвукових крилатих російських ракетах, "Шахедах".

Ракет до системи HAWK було виготовлено тисячі або й десятки тисяч. Це означає, що ці ракети вже будуть виходити з експлуатації найближчим часом.

Ми можемо навіть зберегти гроші наших партнерів, які виділялись би на утилізацію цих ракет. Ми можемо їх утилізувати по російських ракетах, по збройних силах Росії. Такий механізм потрібно запускати. Потрібно робити ставку на HAWK. Тому наше МЗС зробило правильний запит,

– вважає військовий експерт.

У певних країнах ЗРК HAWK виведенні з бойового чергування. У країнах НАТО використовують ті ж Patriot, які мають дальність дії 150 кілометрів, у HAWK – 50 кілометрів. Ці системи не потрібні будуть країнам НАТО найближчим часом. Вони можуть проводити переговори щодо поставок цих систем ППО для України.