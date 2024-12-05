Ни NASAMS, ни IRIS-T нет в необходимом для нашего государства количестве. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что ЗРК HAWK есть десятки, сотни.

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Украине нужны ЗРК HAWK

Роман Свитан объяснил, что в свое время на замену ЗРК HAWK в странах НАТО пришли Patriot, которые имеют значительно большую дальность систем обнаружения и перехвата. Но HAWK – хорошая система малой и средней дальности. Она хорошо работает по аэроцелям, по дозвуковым крылатым российским ракетам, "Шахедах".

Ракет к системе HAWK было изготовлено тысячи или десятки тысяч. Это означает, что эти ракеты уже будут выходить из эксплуатации в ближайшее время.

Мы можем даже сохранить деньги наших партнеров, которые выделялись бы на утилизацию этих ракет. Мы можем их утилизировать по российским ракетам, по вооруженным силам России. Такой механизм нужно запускать. Нужно делать ставку на HAWK. Поэтому наш МИД сделал правильный запрос,

– считает военный эксперт.

В определенных странах ЗРК HAWK выведены с боевого дежурства. В странах НАТО используют те же Patriot, которые имеют дальность действия 150 километров, у HAWK – 50 километров. Эти системы не нужны будут странам НАТО в ближайшее время. Они могут проводить переговоры по поставкам этих систем ПВО для Украины.