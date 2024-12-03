Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Отмечается, что соответствующее заявление глава МИД сделал перед министерской встречей НАТО.

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Украина пытается получить больше систем ПВО

Андрей Сибига заявил, что обсудит с западными коллегами состояние энергосистемы Украины после недавнего российского обстрела. Еще одним вопросом станет возможность усиления "воздушного щита" над нашей страной.

Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута,

– сказал министр.

По его словам, Россия хочет лишить Украину возможности производить электроэнергию и все это осознают.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский заявил, что наше государство ищет способы защитить еще 20 специальных объектов от российских ракетных ударов. Тогда президент сообщал, что обсудил эту проблему с канцлером Германии Олафом Шольцом.