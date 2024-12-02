Зеленский рассказал, что обсудил эту проблему с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский

Глава государства сообщил, что привел Шольцу конкретный пример, как сейчас Украина пытается защитить специальные объекты. Однако добавил, что не будет публично рассказывать, чтобы Россия не догадалась, о чем идет речь.

Он поблагодарил Германию за помощь в укреплении украинского неба, но отметил, что имеющихся систем ПВО недостаточно.

Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров, есть партнеры, которые держат системы ПВО,

– добавил Зеленский.

2 декабря в Киев прибыл Олаф Шольц. Во время визита канцлер Германии отметил, что его страна предоставит Украине шестую систему ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King. Кроме этого, уже предоставили 5 полных комплексов IRIS-T, 3 системы "Patriot" и более 50 "Гепардов".