Зеленський розповів, що обговорив цю проблему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський

Глава держави повідомив, що навів Шольцу конкретний приклад, як зараз Україна намагається захистити спеціальні об'єкти. Проте додав, що не буде публічно розповідати, щоб Росія не здогадалася, про що йде мова.

Він подякував Німеччині за допомогу у зміцненні українського неба, але зазначив, що наявних систем ППО недостатньо.

Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО,

– додав Зеленський.

2 грудня до Києва прибув Олаф Шольц. Під час візиту канцлер Німеччини зазначив, що його країна надасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та гвинтокрили Sea King. Окрім цього, вже надали 5 повних комплексів IRIS-T, 3 системи "Patriot" та понад 50 "Гепардів".