Слова президента передає 24 Канал. Також сторони обговорили питання безпекових гарантій і НАТО.

Дивіться також Не робіть як Шольц: Зеленський пояснив, чому іншим лідерам не слід дзвонити Путіну

Зеленський про позицію Шольца стосовно Taurus

У нас є з Олафом є дуже багато спільних поглядів на деякі питання. Є і різні погляди на дещо. Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного. Далекобійна зброя для нас – це виклик. Ви про це багато чули, ми працювали над позицією Німеччини, США, Франції, Британії та США,

– розповів Зеленський.

Він додав: звісно, Taurus допомогли б Україні. Захисники могли би використати їх, щоб знищувати ще більше військових цілей росіян.

Утім, як наголосив Зеленський, Німеччина постачає ефективні системи ППО IRIS-T. А ще не тримає в себе Patriot, як роблять деякі інші партнери. Хто саме – глава держави не сказав, але натякнув, що назвав цю країну в розмові з Шольцом.

Що сказав Шольц про постачання Taurus

"Ми надаємо Україні найбільшу воєнну допомогу. Це не тільки системи ППО, але й артилерійські системи, ракетні системи, зенітні, різні види танків. Також ми організували хаби, в яких ремонтують ці системи. Щодо окремих систем – ми дискутуємо, надавати їх чи ні. Це стосується і дальності, і того, хто може запрограмувати їх. Але це не означає, що ми послаблюємо допомогу", – відповів канцлер на закиди.

Німеччина продовжить підтримувати Україну. Допомогу розрахували до 2026 року. "Ми би оснастили 6 українських бригад", – додав Шольц.