Про те, що з Шольцом говорили в тому числі про гарантії безпеки, повідомив на брифінгу Володимир Зеленський. Деталі передає 24 Канал.

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Перемовини Шольца та Зеленського

Президент України запевнив: відверто сказав про потребу в серйозних гарантіях безпеки для Києва і торкнувся теми НАТО.

Я був достатньо відкритим, було сказано щодо теми НАТО і наших гарантій безпеки. У що і в кого ми віримо чи ми вже нікому не повіримо. Нехай ці деталі залишаться між нами. Була довга бесіда,

– окреслив Зеленський тональність розмови з Шольцом.

Безпекова угода з Берліном підписана 16 лютого 2024. Отже, судячи з усього, ідеться про ширше розуміння гарантій безпеки, аніж просто підписання договорів.

Президент додав: обговорили подальшу співпрацю на найближчий час.

Цікаво! Лідери держав під час візиту оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників. А ще поспілкувалися з пораненими бійцями і вшанували пам'ять загиблих.