Він прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на німецьке видання DPA.

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Шольц прибув до України

Олаф Шольц прибув до України із неоголошеним візитом.

Вранці 2 грудня його на столичному залізничному вокзалі зустріла українська делегація.

ЗМІ повідомляють, що німецький канцлер пообіцяв, що під час візиту до України буде оголошено передачу Україні озброєння на 650 мільйонів євро, яке мають поставити в грудні 2024 року.

Він повідомив, що своїм візитом хоче висловити свою солідарність з Україною і продемонструвати, що його країна залишається "найсильнішим прихильником України в Європі".

Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо,

– цитує політика Spiegel.

Раніше, 29 листопада, Шольц та Зеленський провели телефонний дзвінок. Тоді вони обговорили постачання допомоги та деталі розмови німецького канцлера із диктатором Путіним.

Шольц прибув до Києва: дивіться відео