Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини. Глава держави подякував Шольцу за лідерство в допомозі Україні системами ППО – Patriot та IRIS-T, передає 24 Канал.

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На очільника Кремля подіє лише сила зброї і дипломатії

Також політики обговорили, які двосторонні кроки і рішення партнерів можуть посилити Україну.

Зеленський підкреслив, що необхідно, аби тиск на Росію збільшувався, а українські позиції сильнішали. Саме тоді можна буде примусити Москву до миру.

Канцлер поділився із українським лідером подробицям бесіди із Путіним.

Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі,

– відреагував Зеленський на почуте від Шольца.

До слова, раніше президент розкритикував дзвінок Путіну. Він заявив, що канцлер Німеччини відчинив цим самим "скриньку Пандори" і допоміг очільнику Кремля вирватися із політичної ізоляції.

Сам Путін теж прокоментував розмову із Шольцем. За словами диктатора, значна частина діалогу була присвячена Україні, і кожен "залишився при своїй думці".