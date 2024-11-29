Владимир Зеленский побеседовал с канцлером Германии. Глава государства поблагодарил Шольца за лидерство в помощи Украине системами ПВО – Patriot и IRIS-T, передает 24 Канал.
Смотрите также Должен быть план Б: Ангела Меркель сделала новое заявление по войне в Украине
На главу Кремля подействует только сила оружия и дипломатии.
Также политики обсудили, какие двусторонние шаги и решения партнеров могут усилить Украину.
Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы давление на Россию увеличивалось, а украинские позиции становились сильнее. В это время можно будет принудить Москву к миру.
Канцлер поделился с украинским лидером подробностям беседы с Путиным.
Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе,
– отреагировал Зеленский на услышанное от Шольца.
К слову, ранее президент подверг критике звонок Путину. Он заявил, что канцлер Германии открыл этим самым "ящик Пандоры" и помог главе Кремля вырваться из политической изоляции.
Сам Путин тоже прокомментировал разговор со Шольцем. По словам диктатора, значительная часть диалога была посвящена Украине, и каждый "остался при своем мнении".