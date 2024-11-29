Недавно свет увидели мемуары Меркель, в которых она много пишет о Путине и Украине. В частности, вспоминает, как глава Кремля боялся вступления нашей страны в НАТО, передает 24 Канал.

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Что нового сказала Меркель

В эфире телеканала ZDF экс-канцлер отметила, что Россия не должна победить в этой войне. Она подчеркнула, что это не только в интересах Украины, но и Германии.

Политик заверила, что за свою каденцию сделала все, что могла, чтобы предотвратить эскалацию. Она назвала нападение Путина на Украину "вопиющим нарушением международного права".

В то же время Меркель призвала Украину и партнеров параллельно искать "дипломатические решения для остановки конфликта". Бывшая канцлер отметила, что это не обязательно делать прямо сейчас, а тогда, когда наступит подходящий момент. Впрочем, она не уточнила, когда такое время может наступить.

Отдельно Меркель сказала, что Украине будет нелегко победить Россию, и выразила поддержку усилиям Запада, направленных на то, чтобы поставить Киев в более сильное положение.

Напомним, что в мемуарах экс-канцлер призналась, почему препятствовала вступлению Украины в НАТО.