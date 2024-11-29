Нещодавно світ побачили мемуари Меркель, у яких вона багато пише про Путіна та Україну. Зокрема, пригадує, як очільник Кремля боявся вступу нашої країни до НАТО, передає 24 Канал.

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Що нового сказала Меркель

В ефірі телеканалу ZDF ексканцлерка зазначила, що Росія не повинна перемогти у цій війні. Вона підкреслила, що це не лише в інтересах України, але й Німеччини.

Політикиня запевнила, що за свою каденцію зробила усе, що могла, аби запобігти ескалації. Вона назвала напад Путіна на Україну "кричущим порушенням міжнародного права".

Водночас Меркель закликала Україну і партнерів паралельно шукати "дипломатичні рішення для зупинки конфлікту". Колишня канцлерка зауважила, що це не обов'язково робити прямо зараз, а тоді, коли настане відповідний момент. Втім, вона не уточнила, коли такий час може настати.

Окремо Меркель сказала, що Україні буде нелегко перемогти Росію, і висловила підтримку зусиллям Заходу, спрямованих на те, аби поставити Київ у сильніше положення.

Нагадаємо, що у мемуарах ексканцлерка зізналася, чому перешкоджала вступу України в НАТО.