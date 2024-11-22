Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель написала мемуари під назвою "Свобода: Спогади 1954-2021". Там вона згадує про свої зустрічі із Путіним, передає 24 Канал із посиланням на Die Zeit.

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Путін боявся України в НАТО

За словами Меркель, Путін, ймовірно, приурочив повномасштабне вторгнення до відходу її з посади канцлера.

Далі німецька політкиня цитує слова російського диктатора. Той висловлював побоювання, що після відходу Меркель Україна приєднається до НАТО. "Я хочу цьому запобігти", – казав Путін.

У книзі Меркель каже, що окремі лідери країн Центральної та Східної Європи, буцімто, бажають, щоб Росія зникла з карти світу. Колишня канцлерка не засуджує їх, втім, зазначає, що країна-агресорка, яка володіє ядерною зброєю, все ж існує.

Окремо вона пригадала, що Путін дуже прагнув, аби його сприймали серйозно.

У мемуарах Меркель також описала, як Трамп ставився до Путіна. Політикиня зізналася, що не хотіла вступу України в НАТО, бо боялася військової відповіді.