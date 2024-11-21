Деталі виступу речниці Білого дому Карін Жан-П'єр передає 24 Канал з посиланням на брифінг. Путін цинічно заявив, що буде попереджати про наступні удари "з гуманітарних міркувань". Мовляв, у світі нема систем, які б збили ракети такого типу, тож диктатор не боїться Заходу.

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Що кажуть у Білому домі у відповідь на погрози Путіна

Вчора ми оголосили про те, що виділяємо черговий пакет допомоги, і ми продовжимо надавати цю допомогу,

– заявила речниця Білого дому.

Вона заявила, що пуск російської ракети не буде стримувати політику Вашингтона щодо України. США продовжать виділяти нові пакети зброї Україні та працювати над прискоренням їх доставлення, бо "хочуть упевнитися, що українці мають те, що їм потрібно на полі бою, аби дати відсіч агресії".

Які саме нові пакети нададуть Україні – стане відомо незабаром.

Окрім цього, Карін Жан-П'єр підтвердила, що США заздалегідь повідомили Україну про пуски ракет. І зазначила, що наразі не вбачають ознак, які б свідчили про підготовку росіян до застосування ядерної зброї.

У Пентагоні поширили схожу заяву. Там сказали: знали про пуски, бо росіяни попередили про них. Але все одно продовжать підтримувати Україну. У відомстві вважають, що Москва запустила експериментальну ракету, створену на основі ракети "Рубеж".