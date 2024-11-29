Екс-канцлерка вважає, що Путін свідомо впустив свого лабрадора Коні в аудиторію, де вони проводили зустріч, знаючи про її страх, адже російська сторона була попередньо попереджена про це. Очільник Кремля заперечив "навмисність" свого вчинку і вибачився перед політикинею, передає 24 Канал.

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Путін, Меркель і Коні

У 2007 році на зустрічі Ангели Меркель і Володимира Путіна у сочинській резиденції "Бочарів струмок" була присутня собака російського президента – лабрадор Коні. Пропагандисти пригадали, що собака декілька разів підходила до канцлерки, після чого Меркель завмирала і, здавалося, припиняла слухати очільника Кремля. Тоді світ облетіли фото обличчя політикині, на якому читався важко прихований страх.

Виступаючи перед журналістами у Казахстані, диктатор звернувся до Меркель зі словами вибачення. Він сказав, що, буцімто, не знав про її страх перед собаками, і був переконаний, що Меркель буде приємно, якщо Коні буде поряд.

Ангела, будь ласка, вибач мені, я не хотів завдати тобі такого душевного болю. Навпаки, хотів створити сприятливу атмосферу для нашої розмови. Прошу вибачення,

– сказав він, приховуючи посмішку.

До слова, Меркель у своїх спогадах описала, як очільник Кремля боявся України в НАТО.