Такое заявление она сделала в своей книге "Свобода. Мемуары 1954-2021". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

Смотрите также Меркель вспомнила, какое впечатление на нее произвел Путин, и что он говорил об Украине

Почему Меркель боялась вступления Украины в НАТО

Меркель рассказала, что желание стран Центральной и Восточной Европы стать членами НАТО как можно скорее она поняла на решающем саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. Тогда обсуждали план получения статуса кандидата на вступление в НАТО для Украины и Грузии.

Как отметила Меркель, принятие нового члена должно было бы принести больше безопасности не только ему, но и НАТО. А она видела риски в присутствии российского Черноморского флота в Крыму.

Такого сочетания с российскими военными структурами не было ни с одним из кандидатов на членство в НАТО. Кроме того, тогда лишь меньшинство украинского населения поддерживало членство страны в НАТО,

– написала экс-канцлер.

Она также добавила, что было иллюзией предполагать, что статус кандидата на вступление в НАТО защитил бы Украину и Грузию от России и что этот статус служил бы сдерживанием.

"Можно ли было тогда представить, что в чрезвычайных ситуациях страны-члены НАТО ответили бы военной силой – материалами и войсками – и вмешались?" – написала Меркель в своей книге.

В конце концов был достигнут компромисс, но он имел свою цену.

Тот факт, что Грузия и Украина не получили обязательства по статусу кандидатов, для них стало "нет" для их надежд. Тот факт, что НАТО также предложила им общее обещание членства, для Путина стало "да" членству в НАТО для обеих стран и объявлением войны,

– говорится в книге.