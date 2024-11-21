Об этом она рассказала в своих мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954-2021". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

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Путин не хочет, чтобы Украина была в НАТО

Меркель вспоминает, что Путин произвел на нее впечатление человека, который отчаянно стремится, чтобы ее воспринимали серьезно. Бывшая канцлер отметила, что российский президент мог "наброситься в любой момент". По ее словам, это можно считать детским поведением, однако это означало, что Россия никогда не исчезнет с карты мира.

Меркель вспоминает, что Путин говорил ей, что она не всегда будет канцлером, а потом "они присоединятся к НАТО". Он также отмечал, что хотел бы это предотвратить.

По словам Меркель, некоторые лидеры стран Центральной и Восточной Европы выдают желаемое за действительное и хотят, чтобы страна исчезла, но она все же существует.