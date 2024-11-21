Представительница МИД России Мария Захарова пригрозила Польше ударом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Объекты Польши – в списке целей

Захарова отреагировала на открытие базы противоракетной обороны в Польше. Она заявила, что это очередной провокационный шаг США, который ведет к росту стратегических рисков.

Угрозы – это привычная тактика России, поэтому Захарова использовала ее. По ее словам, эта база уже давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками.

Россия постоянно создает потенциальную угрозу для всего мира. В частности, одним из любимых методов агрессорки является ядерный шантаж. Владимир Путин даже принял новую ядерную доктрину 19 ноября. Это произошло на фоне того, что Украина получила разрешение бить по России западным оружием.

В то же время Пентагон не обнаружил никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине.