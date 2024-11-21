Про це вона розповіла у своїх мемуарах Свобода: Спогади 1954-2021". Про це пише 24 Канал з посиланням на Die Zeit.

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Путін не хоче, щоб Україна була в НАТО

Меркель згадує, що Путін справив на неї враження людини, яка відчайдушно прагне, щоб її сприймали серйозно. Колишня канцлерка зазначила, що російський президент міг "накинутись в будь-який момент". За її словами, це можна вважати дитячою поведінкою, проте це означало, що Росія ніколи не зникне з карти світу.

Меркель згадує, що Путін говорив їй, що вона не завжди буде канцлером, а потім "вони приєднаються до НАТО". Він також зазначав, що хотів би цьому запобігти.

За словами Меркель, деякі лідери країн Центральної та Східної Європи видають бажане за дійсне та хочуть, щоб країна зникла, але вона все ж існує.