Ввечері 15 листопада президент України відреагував на телефонний дзвінок Шольца Путіну. Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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"Мінська-3" не буде

Зеленський наголосив, що це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.

Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів,

– зазначив український лідер.

За його словами, саме перемовини, які нічим не звершувались давали можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни.

Водночас Зеленський сказав, що ці виклики зараз розуміють та знають, як діяти, тому "Мінська-3" не буде, адже нам потрібен реальний мир.

Робота не припиняється

Також Зеленський розповів про те, що продовжили працювати над пунктами нашого плану внутрішньої стійкості. Зокрема, над двома фундаментальними пунктами: фронту і людського капіталу.

Мета очевидна – це захист від російської агресії зараз і все, що ми повинні зробити для того, щоб не програти післявоєнний мир – щоб зберегти та зміцнити наш народ. І державу, і народ. Це обов’язково,

– додав президент

Також він поспілкувався зі студентами університетів у Латинській Америці, адже люди в усіх частинах світу мають однаково розуміти, що потрібно зараз, щоб повернути спокій міжнародним відносинам.